Чехия планирует передать Украине 30 модернизированных танков Т-72М4CZ

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржегка будет рекомендовать правительству передать Украине 30 танков Т-72М4CZ, ремонт которых завершает госпредприятие VOP CZ.

Украина может получить от Чехии 30 танков Т-72М4CZ

Об этом сообщает Radio Prague International, передает Укринформ.

На сайте Минобороны Чехии сообщается, что решение о модернизации танков T-72 M4CZ было принято задолго до начала полномасштабной российско-украинской войны. Поделиться

Эта техника после базовой замены компонентов должна использоваться чешскими Вооруженными силами, пока не будут приобретены новые танки.

В настоящее время на вооружении чешской армии находятся немецкие танки Leopard 2A4 и принято решение об ускоренном приобретении Leopard 2A8.

По словам начальника Генерального штаба Карела Ржегки, чтобы вложенные в ремонт танков T-72 M4CZ средства окупились, он «в соответствии с интересами безопасности нашей страны» намерен рекомендовать правительству передать эти машины в дар Украине.