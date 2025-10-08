Чехия планирует передать Украине 30 модернизированных танков Т-72М4CZ
Чехия планирует передать Украине 30 модернизированных танков Т-72М4CZ

Читати українською
Источник:  Radio Prague International

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржегка будет рекомендовать правительству передать Украине 30 танков Т-72М4CZ, ремонт которых завершает госпредприятие VOP CZ.

Главные тезисы

  • Передача Чехией 30 модернизированных танков Т-72М4CZ Украине - важный шаг по поддержке безопасности страны.
  • Решение о передаче танков было принято задолго до конфликта между Россией и Украиной, подчеркивая положительное сотрудничество между странами.
  • Чешская армия приобретает новые танки Leopard 2A8, что делает передачу Т-72М4CZ Украине логичным шагом.

Украина может получить от Чехии 30 танков Т-72М4CZ

Об этом сообщает Radio Prague International, передает Укринформ.

На сайте Минобороны Чехии сообщается, что решение о модернизации танков T-72 M4CZ было принято задолго до начала полномасштабной российско-украинской войны.

Эта техника после базовой замены компонентов должна использоваться чешскими Вооруженными силами, пока не будут приобретены новые танки.

В настоящее время на вооружении чешской армии находятся немецкие танки Leopard 2A4 и принято решение об ускоренном приобретении Leopard 2A8.

По словам начальника Генерального штаба Карела Ржегки, чтобы вложенные в ремонт танков T-72 M4CZ средства окупились, он «в соответствии с интересами безопасности нашей страны» намерен рекомендовать правительству передать эти машины в дар Украине.

