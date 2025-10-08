Чехия планирует передать Украине 30 модернизированных танков Т-72М4CZ

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржегка будет рекомендовать правительству передать Украине 30 танков Т-72М4CZ, ремонт которых завершает госпредприятие VOP CZ.
Главные тезисы
- Передача Чехией 30 модернизированных танков Т-72М4CZ Украине - важный шаг по поддержке безопасности страны.
- Решение о передаче танков было принято задолго до конфликта между Россией и Украиной, подчеркивая положительное сотрудничество между странами.
- Чешская армия приобретает новые танки Leopard 2A8, что делает передачу Т-72М4CZ Украине логичным шагом.
Украина может получить от Чехии 30 танков Т-72М4CZ
Об этом сообщает Radio Prague International, передает Укринформ.
Эта техника после базовой замены компонентов должна использоваться чешскими Вооруженными силами, пока не будут приобретены новые танки.
В настоящее время на вооружении чешской армии находятся немецкие танки Leopard 2A4 и принято решение об ускоренном приобретении Leopard 2A8.
По словам начальника Генерального штаба Карела Ржегки, чтобы вложенные в ремонт танков T-72 M4CZ средства окупились, он «в соответствии с интересами безопасности нашей страны» намерен рекомендовать правительству передать эти машины в дар Украине.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-