Чехія планує передати Україні 30 модернізованих танків Т-72М4CZ
Категорія
Світ
Дата публікації

Чехія планує передати Україні 30 модернізованих танків Т-72М4CZ

танк
Джерело:  Radio Prague International

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржегка рекомендуватиме уряду передати Україні 30 танків Т-72М4CZ, ремонт яких зараз завершує держпідприємство VOP CZ.

Головні тези:

  • Чехія планує передати Україні 30 танків Т-72М4CZ, що стане важливим кроком у підтримці безпеки та обороноздатності України.
  • Рішення про модернізацію танків було ухвалене задовго до конфлікту між Росією та Україною, що свідчить про позитивне ставлення Чехії до співпраці з Україною.
  • Чеська армія вже має намір придбати нові танки Leopard 2A8, тому передача танків Т-72М4CZ Україні є логічним вирішенням.

Україна може отримати від Чехії 30 танків Т-72М4CZ

Про це повідомляє Radio Prague International, передає Укрінформ.

На сайті Міноборони Чехії повідомляється, що рішення про модернізацію танків T-72 M4CZ було ухвалене задовго до початку повномасштабної російсько-української війни.

Ця техніка після базової заміни компонентів мала використовуватися чеськими Збройними силами, доки не будуть придбані нові танки.

Нині ж на озброєнні чеської армії перебувають німецькі танки Leopard 2A4 і прийнято рішення про прискорене придбання Leopard 2A8.

За словами начальника Генерального штабу Карела Ржегки, щоб вкладені в ремонт танків T-72 M4CZ кошти окупилися, він «відповідно до інтересів безпеки нашої країни» має намір рекомендувати уряду передати ці машини в дар Україні.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія більше не імпортує російську нафту — що відомо
нафта РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія кинула виклик Кремлю після оприлюднення "меморандуму" РФ
Чехія попередила світ про головний план Кремля
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія обіцяє Україні збільшити постачання боєприпасів великого калібру у 2025 році
снаряди

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?