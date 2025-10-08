Чехія планує передати Україні 30 модернізованих танків Т-72М4CZ

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржегка рекомендуватиме уряду передати Україні 30 танків Т-72М4CZ, ремонт яких зараз завершує держпідприємство VOP CZ.
Головні тези:
- Чехія планує передати Україні 30 танків Т-72М4CZ, що стане важливим кроком у підтримці безпеки та обороноздатності України.
- Рішення про модернізацію танків було ухвалене задовго до конфлікту між Росією та Україною, що свідчить про позитивне ставлення Чехії до співпраці з Україною.
- Чеська армія вже має намір придбати нові танки Leopard 2A8, тому передача танків Т-72М4CZ Україні є логічним вирішенням.
Україна може отримати від Чехії 30 танків Т-72М4CZ
Про це повідомляє Radio Prague International, передає Укрінформ.
Ця техніка після базової заміни компонентів мала використовуватися чеськими Збройними силами, доки не будуть придбані нові танки.
Нині ж на озброєнні чеської армії перебувають німецькі танки Leopard 2A4 і прийнято рішення про прискорене придбання Leopard 2A8.
За словами начальника Генерального штабу Карела Ржегки, щоб вкладені в ремонт танків T-72 M4CZ кошти окупилися, він «відповідно до інтересів безпеки нашої країни» має намір рекомендувати уряду передати ці машини в дар Україні.
