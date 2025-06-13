Чехія обіцяє Україні збільшити постачання боєприпасів великого калібру у 2025 році

Чехія планує передати цього року Україні ще більше боєприпасів у рамках своєї ініціативи, а також продовжити її наступного року.

Чехія постачатиме більше снарядів Україні

Про це йшлося під час двосторонніх переговорів між главами МЗС України Андрієм Сибігою та Чехії Яном Ліпавським.

Я радий, що Європа почала брати більшу участь у підтримці України. Чехія продовжуватиме відігравати свою роль, зокрема через участь у "Коаліції охочих" та продовження нашої Ініціативи щодо боєприпасів. Ми хочемо поставити цього року більше боєприпасів великого калібру, ніж у 2024 році, і продовжити цю ініціативу у 2026 році, — сказав Ліпавський.

Він зауважив, що інтенсивність чесько-українських контактів показує, наскільки важливим і ключовим партнером республіка є для України, та запевнив, що Чехія й надалі буде надійним союзником і партнером України.

Сибіга своєю чергою високо оцінив чеську допомогу, особливо щодо співпраці у сфері озброєнь та постачання боєприпасів. Поширити

Після переговорів обидва політики ознайомилися з кількома чеськими фірмами, неурядовими організаціями, університетами, які активно ангажовані в Україні, надаючи допомогу як гуманітарного, так і військового характеру. Діяльність фірм варіюється від надання допомоги переміщеним особам і будівництва лікарень в Україні до постачання 3-D принтерів і безпілотників.

Я був вражений обсягом допомоги, яку надає чеське суспільство, волонтерські, неурядові структури, які щодня допомагають Україні, українцям. Важливо, що ці кошти, які йдуть в Україну, збираються простими чехами. Люди продовжують підтримувати Україну. Ми повинні розуміти та усвідомлювати, що ми не одні. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Сибіга, зокрема, висловив вдячність за ініціативу чеської сторони відновити 6 лікарень в Україні.

Він підкреслив, що в особі Чехії Україна має сильного союзника. Дві країни мають великі перспективи в контексті оборонних індустрій, про що йшлося під час зустрічі з чеським колегою.