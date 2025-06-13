Чехія обіцяє Україні збільшити постачання боєприпасів великого калібру у 2025 році

Чехія планує передати цього року Україні ще більше боєприпасів у рамках своєї ініціативи, а також продовжити її наступного року.
Головні тези:
- Чехія віддає перевагу активній участі в підтримці України через постачання боєприпасів великого калібру.
- Україні обіцяно збільшити обсяги постачання боєприпасів у рамках Чеської ініціативи на наступні роки.
- Чехія підтримує Україну як надійний союзник через спільну участь у Коаліції охочих.
Чехія постачатиме більше снарядів Україні
Про це йшлося під час двосторонніх переговорів між главами МЗС України Андрієм Сибігою та Чехії Яном Ліпавським.
Я радий, що Європа почала брати більшу участь у підтримці України. Чехія продовжуватиме відігравати свою роль, зокрема через участь у "Коаліції охочих" та продовження нашої Ініціативи щодо боєприпасів. Ми хочемо поставити цього року більше боєприпасів великого калібру, ніж у 2024 році, і продовжити цю ініціативу у 2026 році, — сказав Ліпавський.
Він зауважив, що інтенсивність чесько-українських контактів показує, наскільки важливим і ключовим партнером республіка є для України, та запевнив, що Чехія й надалі буде надійним союзником і партнером України.
Після переговорів обидва політики ознайомилися з кількома чеськими фірмами, неурядовими організаціями, університетами, які активно ангажовані в Україні, надаючи допомогу як гуманітарного, так і військового характеру. Діяльність фірм варіюється від надання допомоги переміщеним особам і будівництва лікарень в Україні до постачання 3-D принтерів і безпілотників.
Сибіга, зокрема, висловив вдячність за ініціативу чеської сторони відновити 6 лікарень в Україні.
Він підкреслив, що в особі Чехії Україна має сильного союзника. Дві країни мають великі перспективи в контексті оборонних індустрій, про що йшлося під час зустрічі з чеським колегою.
З Чехією ми вийшли на найвищий рівень двостороннього діалогу. Чехія — одна з небагатьох країн, з якою Україна під час війни встановила відносини стратегічного характеру.
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