Чехія більше не імпортує російську нафту — що відомо

Чехія вперше в своїй історії стала повністю незалежною від постачання російської нафти.

Чехія стала незалежною від російської нафти

Про це 17 квітня заявив прем'єр-міністр Петр Фіала на пресконференції.

Як зазначається, це сталося після завершення модернізації потужностей нафтопроводу TAL, що надходить із заходу.

Перші збільшені обсяги нафти, що постачаються нафтопроводом, вже надійшли до центральної нафтобази в Чехії, заявив Фіала.

Тепер Чехія може перекачувати до 8 млн тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у Чехії.

Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності. Петр Фіала Прем'єр-міністр Чехії

Нагадаємо, у січні прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна готова до повного переходу на постачання нафти західним маршрутом нафтопроводами TAL та IKL у разі нестачі російської нафти з нафтопроводу "Дружба".