Чехія більше не імпортує російську нафту — що відомо
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чехія більше не імпортує російську нафту — що відомо

нафта РФ
Read in English
Джерело:  Європейська правда

Чехія вперше в своїй історії стала повністю незалежною від постачання російської нафти.

Головні тези:

  • Чехія вперше в історії стала повністю незалежною від російської нафти.
  • Модернізація нафтопроводу TAL дозволила Чехії забезпечити себе нафтою із західних джерел.
  • Петр Фіала заявив, що Чехія може перекачувати до 8 млн тонн нафти на рік без російських постачань.

Чехія стала незалежною від російської нафти

Про це 17 квітня заявив прем'єр-міністр Петр Фіала на пресконференції.

Як зазначається, це сталося після завершення модернізації потужностей нафтопроводу TAL, що надходить із заходу.

Перші збільшені обсяги нафти, що постачаються нафтопроводом, вже надійшли до центральної нафтобази в Чехії, заявив Фіала.

Тепер Чехія може перекачувати до 8 млн тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у Чехії.

Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності.

Петр Фіала

Петр Фіала

Прем'єр-міністр Чехії

Нагадаємо, у січні прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна готова до повного переходу на постачання нафти західним маршрутом нафтопроводами TAL та IKL у разі нестачі російської нафти з нафтопроводу "Дружба".

Фіала раніше говорив, що Чехія позбудеться залежності від російської нафти найпізніше до середини 2025 року.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни. Чехія попередила про нову пастку Путіна
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія планує нову закупівлю артснарядів для України
Артилерійські боєприпаси
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія готова відправити своїх солдатів в Україну — за якої умови
Володимир Зеленський
Павел

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?