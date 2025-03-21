Чехія готова відправити своїх солдатів в Україну — за якої умови

Чехія може відправити своїх солдатів в Україну, якщо в Європі домовляться про створення відповідного контингенту.
Головні тези:
- Президент Чехії висловив готовність відправити своїх солдатів в Україну у рамках угоди про створення відповідного контингенту в Європі.
- Чехія розглядає можливість входження до 'коаліції охочих' країн, які готові діяти спільно, а не лише обговорювати ситуацію.
- До відправлення солдатів необхідно домовитися про мандат місії та структуру військового контингенту для ефективності дій.
Павел допустив можливість відправлення чеських солдатів в Україну
Про це президент Чехії Петр Павел заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
За словами глави чеської держави, "коаліція охочих" — це група країн, яка готова працювати, а не "тільки говорити". Зокрема 20 березня в Лондоні відбулася зустріч на рівні головнокомандувачів. Вони обговорювали модальність потенційної військової присутності в Україні.
Також президент звернув увагу, що ухвалити рішення про військовий контингент до того, як почалися переговори, "дуже складно".
Спочатку потрібно мати угоду про військову присутність, а потім обговорити мандат місії та її структуру і склад. Ми чули цифри 10 тисяч або 20 тисяч. Я думаю, що стосується мандата, у нас будуть обговорення, як розмістити такий контингент, яка країна може надати кращі частинки в пазл, щоб цей контингент був ефективним.
Нагадаємо, країни Європи зараз займаються обговоренням одного з варіантів гарантій безпеки для України. Він передбачає відправлення європейських солдатів в Україну, щоб стримувати Росію від можливого повторного нападу.
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