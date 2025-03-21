Чехія готова відправити своїх солдатів в Україну — за якої умови
Категорія
Світ
Дата публікації

Чехія готова відправити своїх солдатів в Україну — за якої умови

Володимир Зеленський
Павел

Чехія може відправити своїх солдатів в Україну, якщо в Європі домовляться про створення відповідного контингенту.

Головні тези:

  • Президент Чехії висловив готовність відправити своїх солдатів в Україну у рамках угоди про створення відповідного контингенту в Європі.
  • Чехія розглядає можливість входження до 'коаліції охочих' країн, які готові діяти спільно, а не лише обговорювати ситуацію.
  • До відправлення солдатів необхідно домовитися про мандат місії та структуру військового контингенту для ефективності дій.

Павел допустив можливість відправлення чеських солдатів в Україну

Про це президент Чехії Петр Павел заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За словами глави чеської держави, "коаліція охочих" — це група країн, яка готова працювати, а не "тільки говорити". Зокрема 20 березня в Лондоні відбулася зустріч на рівні головнокомандувачів. Вони обговорювали модальність потенційної військової присутності в Україні.

Чехія готова бути частиною цих переговорів. Якщо буде фінальне рішення про створення таких сил, я вірю, що Чехія стане їхньою частиною.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехії

Також президент звернув увагу, що ухвалити рішення про військовий контингент до того, як почалися переговори, "дуже складно".

Спочатку потрібно мати угоду про військову присутність, а потім обговорити мандат місії та її структуру і склад. Ми чули цифри 10 тисяч або 20 тисяч. Я думаю, що стосується мандата, у нас будуть обговорення, як розмістити такий контингент, яка країна може надати кращі частинки в пазл, щоб цей контингент був ефективним.

Нагадаємо, країни Європи зараз займаються обговоренням одного з варіантів гарантій безпеки для України. Він передбачає відправлення європейських солдатів в Україну, щоб стримувати Росію від можливого повторного нападу.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Україна отримає перші снаряди від Чехії — Павел назвав місяць
Петр Павел
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Боєприпаси для ЗСУ. Президент Чехії Павел озвучив графік постачань
Президент Чехії Павел
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Чехії Павел зробив неоднозначну заяву щодо окупованих РФ територій України
Павел

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?