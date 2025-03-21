Чехія готова відправити своїх солдатів в Україну — за якої умови

Чехія може відправити своїх солдатів в Україну, якщо в Європі домовляться про створення відповідного контингенту.

Павел допустив можливість відправлення чеських солдатів в Україну

Про це президент Чехії Петр Павел заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За словами глави чеської держави, "коаліція охочих" — це група країн, яка готова працювати, а не "тільки говорити". Зокрема 20 березня в Лондоні відбулася зустріч на рівні головнокомандувачів. Вони обговорювали модальність потенційної військової присутності в Україні.

Чехія готова бути частиною цих переговорів. Якщо буде фінальне рішення про створення таких сил, я вірю, що Чехія стане їхньою частиною. Петр Павел Президент Чехії

Також президент звернув увагу, що ухвалити рішення про військовий контингент до того, як почалися переговори, "дуже складно".

Спочатку потрібно мати угоду про військову присутність, а потім обговорити мандат місії та її структуру і склад. Ми чули цифри 10 тисяч або 20 тисяч. Я думаю, що стосується мандата, у нас будуть обговорення, як розмістити такий контингент, яка країна може надати кращі частинки в пазл, щоб цей контингент був ефективним.

Нагадаємо, країни Європи зараз займаються обговоренням одного з варіантів гарантій безпеки для України. Він передбачає відправлення європейських солдатів в Україну, щоб стримувати Росію від можливого повторного нападу.