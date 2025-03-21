Чехия готова отправить своих солдат в Украину — при каком условии

Чехия может отправить своих солдат в Украину, если в Европе договорятся о создании соответствующего контингента.
Главные тезисы
- Чехия готова отправить своих солдат в Украину в рамках создания соответствующего контингента в Европе.
- Необходимо договориться о мандате миссии и структуре военного контингента для эффективности действий.
- Президент Чехии выразил готовность присоединиться к “коалиции желающих”, способной действовать, а не только обсуждать ситуацию.
Павел допустил возможность отправки чешских солдат в Украину
Об этом президент Чехии Петр Павел заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
По словам главы чешского государства, "коалиция желающих" — это группа стран, которая готова работать, а не "только говорить". В частности, 20 марта в Лондоне состоялась встреча на уровне главнокомандующих. Они обсуждали модальность потенциального военного присутствия в Украине.
Также президент обратил внимание, что принять решение о военном контингенте до того, как начались переговоры, "очень сложно".
Сначала нужно иметь соглашение о военном присутствии, а затем обсудить мандат миссии и ее структуру и состав. Мы слышали цифры в 10 тысяч или 20 тысяч. Я думаю, что касается мандата, у нас будут обсуждения, как разместить такой контингент, какая страна может предоставить лучшие частицы в пазл, чтобы этот контингент был эффективным.
Напомним, страны Европы сейчас занимаются обсуждением одного из вариантов гарантий безопасности Украины. Он предусматривает отправку европейских солдат в Украину, чтобы сдерживать Россию от возможного повторного нападения.
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