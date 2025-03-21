Чехия готова отправить своих солдат в Украину — при каком условии
Категория
Мир
Дата публикации

Чехия готова отправить своих солдат в Украину — при каком условии

Владимир Зеленский
Павел
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Чехия может отправить своих солдат в Украину, если в Европе договорятся о создании соответствующего контингента.

Главные тезисы

  • Чехия готова отправить своих солдат в Украину в рамках создания соответствующего контингента в Европе.
  • Необходимо договориться о мандате миссии и структуре военного контингента для эффективности действий.
  • Президент Чехии выразил готовность присоединиться к “коалиции желающих”, способной действовать, а не только обсуждать ситуацию.

Павел допустил возможность отправки чешских солдат в Украину

Об этом президент Чехии Петр Павел заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам главы чешского государства, "коалиция желающих" — это группа стран, которая готова работать, а не "только говорить". В частности, 20 марта в Лондоне состоялась встреча на уровне главнокомандующих. Они обсуждали модальность потенциального военного присутствия в Украине.

Чехия готова быть частью этих переговоров. Если будет финальное решение о создании таких сил, я верю, что Чехия станет их частью.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии

Также президент обратил внимание, что принять решение о военном контингенте до того, как начались переговоры, "очень сложно".

Сначала нужно иметь соглашение о военном присутствии, а затем обсудить мандат миссии и ее структуру и состав. Мы слышали цифры в 10 тысяч или 20 тысяч. Я думаю, что касается мандата, у нас будут обсуждения, как разместить такой контингент, какая страна может предоставить лучшие частицы в пазл, чтобы этот контингент был эффективным.

Напомним, страны Европы сейчас занимаются обсуждением одного из вариантов гарантий безопасности Украины. Он предусматривает отправку европейских солдат в Украину, чтобы сдерживать Россию от возможного повторного нападения.

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