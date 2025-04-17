Чехия больше не импортирует российскую нефть — что известно

Чехия впервые в своей истории стала полностью независима от поставок российской нефти.
Главные тезисы
- Чехия обеспечила себя нефтью из западных источников, став независимой от поставок российской нефти.
- Модернизация нефтепровода TAL позволила Чехии перекачивать до 8 млн тонн нефти в год без участия России.
- Премьер-министр Петр Фиала заявил о важности этого шага в обеспечении энергетической независимости Чехии.
Чехия стала независимой от российской нефти
Об этом 17 апреля заявил премьер-министр Петр Фиал на пресс-конференции.
Как отмечается, это произошло после завершения модернизации поступающих с запада нефтепровода TAL.
Первые увеличенные объемы поставляемой нефтепроводом нефти уже поступили в центральную нефтебазу в Чехии, заявил Фиала.
Теперь Чехия может перекачивать до 8 млн. тонн сырой нефти в год из западных трубопроводов, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в Чехии.
Напомним, в январе премьер Чехии Петр Фиала заявил, что его страна готова к полному переходу на поставку нефти по западному маршруту по нефтепроводам TAL и IKL в случае нехватки российской нефти из нефтепровода "Дружба".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-