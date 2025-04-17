Чехия больше не импортирует российскую нефть — что известно

Чехия впервые в своей истории стала полностью независима от поставок российской нефти.

Чехия стала независимой от российской нефти

Об этом 17 апреля заявил премьер-министр Петр Фиал на пресс-конференции.

Как отмечается, это произошло после завершения модернизации поступающих с запада нефтепровода TAL.

Первые увеличенные объемы поставляемой нефтепроводом нефти уже поступили в центральную нефтебазу в Чехии, заявил Фиала.

Теперь Чехия может перекачивать до 8 млн. тонн сырой нефти в год из западных трубопроводов, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в Чехии.

Мы сделали еще один шаг по пути к нашей энергетической независимости. Петр Фиала Премьер-министр Чехии

Напомним, в январе премьер Чехии Петр Фиала заявил, что его страна готова к полному переходу на поставку нефти по западному маршруту по нефтепроводам TAL и IKL в случае нехватки российской нефти из нефтепровода "Дружба".