Чехия больше не импортирует российскую нефть — что известно
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Экономика
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Чехия больше не импортирует российскую нефть — что известно

российская нефть
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Источник:  Европейская правда

Чехия впервые в своей истории стала полностью независима от поставок российской нефти.

Главные тезисы

  • Чехия обеспечила себя нефтью из западных источников, став независимой от поставок российской нефти.
  • Модернизация нефтепровода TAL позволила Чехии перекачивать до 8 млн тонн нефти в год без участия России.
  • Премьер-министр Петр Фиала заявил о важности этого шага в обеспечении энергетической независимости Чехии.

Чехия стала независимой от российской нефти

Об этом 17 апреля заявил премьер-министр Петр Фиал на пресс-конференции.

Как отмечается, это произошло после завершения модернизации поступающих с запада нефтепровода TAL.

Первые увеличенные объемы поставляемой нефтепроводом нефти уже поступили в центральную нефтебазу в Чехии, заявил Фиала.

Теперь Чехия может перекачивать до 8 млн. тонн сырой нефти в год из западных трубопроводов, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в Чехии.

Мы сделали еще один шаг по пути к нашей энергетической независимости.

Петр Фиала

Петр Фиала

Премьер-министр Чехии

Напомним, в январе премьер Чехии Петр Фиала заявил, что его страна готова к полному переходу на поставку нефти по западному маршруту по нефтепроводам TAL и IKL в случае нехватки российской нефти из нефтепровода "Дружба".

Фиала ранее говорил, что Чехия избавится от зависимости от российской нефти позднее всего до середины 2025 года.

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