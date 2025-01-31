Чехия планирует новую закупку артснарядов для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Чехия планирует новую закупку артснарядов для Украины

Артснаряды
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Источник:  online.ua

По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, его страна планирует провести новый раунд закупки артиллерийских снарядов для Украины.

Главные тезисы

  • Чехия готовится к новой закупке артснарядов для Украины с целью поддержки в военных действиях.
  • Поставка 1,5 миллиона единиц боеприпасов от Чехии в прошлом году помогла установить паритет на поле боя в Украине.
  • Глава МИД Чехии подчеркнул актуальность потребности в боеприпасах для Украины и стремление страны собрать средства для закупки.

Что известно о намерениях Чехии по закупке артснарядов для Украины

Мы знаем, что война продолжится и нам по-прежнему потребуются боеприпасы в 2025 году. Я не могу назвать конкретную цифру по новой инициативе в этом году, поскольку не хочу преследовать цель. Мы должны предоставить Украине то, в чем она нуждается, — подчеркнул Липовский.

Чехия хочет провести новую закупку боеприпасов для Украины
Боеприпасы

По его словам , чешские чиновники рассматривают потенциальные способы финансирования новой инициативы, а затем будут рассчитывать количество боеприпасов, которые удастся приобрести на собранные средства.

Когда Украина сможет получить боеприпасы в рамках чешской инициативы

Глава МИД Чехии также затруднился указать, когда именно Украина сможет получить эти боеприпасы.

Невозможно в общих чертах сказать, сколько времени потребуется, чтобы боеприпасы наконец-то прибыли в Украину. Это зависит от происхождения и технического состояния боеприпасов. Иногда их все еще необходимо адаптировать, отремонтировать или усовершенствовать, чтобы их можно было надежно использовать в Украине, — объясняет Липовский.

Он подчеркнул, что в мире еще достаточно боеприпасов, которые можно было бы закупить.

Это вопрос политической воли, и если многие государства-члены ЕС снова присоединятся к нашей инициативе, мы сможем многого достичь для Украины, — отметил глава МИД Чехии.

Липовский также добавил, что в прошлом году Чешская Республика выполнила заявленную цель — поставить Украине 1,5 миллиона единиц боеприпасов, треть из которых — калибра 155 мм.

Это сыграло важную роль в установлении паритета на поле боя в Украине, — отметил чешский дипломат.

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