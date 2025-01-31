По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, его страна планирует провести новый раунд закупки артиллерийских снарядов для Украины.

Что известно о намерениях Чехии по закупке артснарядов для Украины

Мы знаем, что война продолжится и нам по-прежнему потребуются боеприпасы в 2025 году. Я не могу назвать конкретную цифру по новой инициативе в этом году, поскольку не хочу преследовать цель. Мы должны предоставить Украине то, в чем она нуждается, — подчеркнул Липовский. Поделиться

Боеприпасы

По его словам , чешские чиновники рассматривают потенциальные способы финансирования новой инициативы, а затем будут рассчитывать количество боеприпасов, которые удастся приобрести на собранные средства.

Когда Украина сможет получить боеприпасы в рамках чешской инициативы

Глава МИД Чехии также затруднился указать, когда именно Украина сможет получить эти боеприпасы.

Невозможно в общих чертах сказать, сколько времени потребуется, чтобы боеприпасы наконец-то прибыли в Украину. Это зависит от происхождения и технического состояния боеприпасов. Иногда их все еще необходимо адаптировать, отремонтировать или усовершенствовать, чтобы их можно было надежно использовать в Украине, — объясняет Липовский. Поделиться

Он подчеркнул, что в мире еще достаточно боеприпасов, которые можно было бы закупить.

Это вопрос политической воли, и если многие государства-члены ЕС снова присоединятся к нашей инициативе, мы сможем многого достичь для Украины, — отметил глава МИД Чехии. Поделиться

Липовский также добавил, что в прошлом году Чешская Республика выполнила заявленную цель — поставить Украине 1,5 миллиона единиц боеприпасов, треть из которых — калибра 155 мм.