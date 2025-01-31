По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, его страна планирует провести новый раунд закупки артиллерийских снарядов для Украины.
Главные тезисы
- Чехия готовится к новой закупке артснарядов для Украины с целью поддержки в военных действиях.
- Поставка 1,5 миллиона единиц боеприпасов от Чехии в прошлом году помогла установить паритет на поле боя в Украине.
- Глава МИД Чехии подчеркнул актуальность потребности в боеприпасах для Украины и стремление страны собрать средства для закупки.
Что известно о намерениях Чехии по закупке артснарядов для Украины
По его словам , чешские чиновники рассматривают потенциальные способы финансирования новой инициативы, а затем будут рассчитывать количество боеприпасов, которые удастся приобрести на собранные средства.
Когда Украина сможет получить боеприпасы в рамках чешской инициативы
Глава МИД Чехии также затруднился указать, когда именно Украина сможет получить эти боеприпасы.
Он подчеркнул, что в мире еще достаточно боеприпасов, которые можно было бы закупить.
Липовский также добавил, что в прошлом году Чешская Республика выполнила заявленную цель — поставить Украине 1,5 миллиона единиц боеприпасов, треть из которых — калибра 155 мм.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-