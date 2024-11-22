Чехия пообещала передать Украине полмиллиона снарядов до конца 2024 года

Чехия передаст Украине 500 тысяч боеприпасов большого калибра до конца 2024 года в рамках своей инициативы.
Главные тезисы
- Чехия обещает передать Украине полмиллиона снарядов большого калибра до конца 2024 года.
- Поставка боеприпасов от Чехии призвана поддержать Украину на пути евроатлантической интеграции.
- Украина уже получила треть от обещанного количества боеприпасов и продолжает переговоры по расширению инициативы.
- Публикация о возможных проблемах с боеприпасами была отклонена посолом Украины в Чехии как попытка дискредитации инициативы.
- Чехия выражает надежду на продолжение поставок боеприпасов в следующем году, подтверждая действенность инициативы.
Украина получит от Чехии полмиллиона снарядов
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге в Киеве.
Глава МИД Чехии добавил, что его страна продолжит поддержку усилий Украины стать членом ЕС и НАТО. Липовский подчеркнул важность для нашей страны иметь надежную защиту.
Украина получила треть от обещанных Чехией боеприпасов
Об этом рассказал посол Украины в Чехии Василий Зварыч.
По его словам, украинским военным нужны, прежде всего, боеприпасы калибра 155 миллиметров.
Как рассказал Зварыч, Украина ведет переговоры с Министерством обороны Чехии по расширению инициативы. Он также заверил, что не располагает информацией о передаваемых проблемах с боеприпасами, о чем недавно сообщила немецкая газета Handelsblatt.
Посол предположил, что публикация была попыткой дискредитировать инициативу и подчеркнул, что она действительно действенна и имеет пространство для развития, а также выразил надежду, что поставки будут продолжаться и в следующем году.
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