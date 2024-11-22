Чехия пообещала передать Украине полмиллиона снарядов до конца 2024 года

Чехия передаст Украине 500 тысяч боеприпасов большого калибра до конца 2024 года в рамках своей инициативы.

Украина получит от Чехии полмиллиона снарядов

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге в Киеве.

Как вы знаете, моя страна запустила инициативу по боеприпасам. К концу года будут поставлены 500 тысяч снарядов большого калибра. Мы не будем останавливаться на достигнутом. Мы будем продолжать оказывать Вооруженным Силам Украины необходимую поддержку. Поделиться

Глава МИД Чехии добавил, что его страна продолжит поддержку усилий Украины стать членом ЕС и НАТО. Липовский подчеркнул важность для нашей страны иметь надежную защиту.

Украина получила треть от обещанных Чехией боеприпасов

Об этом рассказал посол Украины в Чехии Василий Зварыч.

По его словам, украинским военным нужны, прежде всего, боеприпасы калибра 155 миллиметров.

Как рассказал Зварыч, Украина ведет переговоры с Министерством обороны Чехии по расширению инициативы. Он также заверил, что не располагает информацией о передаваемых проблемах с боеприпасами, о чем недавно сообщила немецкая газета Handelsblatt.

Посол предположил, что публикация была попыткой дискредитировать инициативу и подчеркнул, что она действительно действенна и имеет пространство для развития, а также выразил надежду, что поставки будут продолжаться и в следующем году.