Чехія пообіцяла передати Україні пів мільйона снарядів до кінця 2024 року

Чехія передасть Україні 500 тисяч боєприпасів великого калібру до кінця 2024 року в межах своєї ініціативи.
Головні тези:
- Чехія зобов'язалася передати Україні 500 тис снарядів великого калібру до кінця 2024 року.
- Міністр закордонних справ Чехії підкреслив важливість підтримки України на шляху до євроатлантичної інтеграції.
- Постачання боєприпасів від Чехії є дієвим згідно з міжнаціональними угодами.
Україна отримає від Чехії пів мільйона снарядів
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.
Глава МЗС Чехії додав, що його країна продовжить підтримку зусиль України стати членом ЄС і НАТО. Ліпавський підкреслив важливість для нашої країни мати надійний захист.
Україна отримала третину від обіцяних Чехією боєприпасів
Про це розповів посол України у Чехії Василь Зварич.
За його словами, українським військовим потрібні насамперед боєприпаси калібру 155 міліметрів.
Як розповів Зварич, Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи. Він також запевнив, що не має інформації щодо проблем з боєприпасами, які передаються, про що нещодавно повідомила німецька газета Handelsblatt.
Посол припустив, що публікація була спробою дискредитувати ініціативу і підкреслив, що вона є насправді дієвою і має простір для розвитку, а також висловив сподівання, що постачання триватиме і наступного року.
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