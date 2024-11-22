Чехія пообіцяла передати Україні пів мільйона снарядів до кінця 2024 року
Категорія
Україна
Дата публікації

Чехія пообіцяла передати Україні пів мільйона снарядів до кінця 2024 року

Снаряд
Джерело:  Укрінформ

Чехія передасть Україні 500 тисяч боєприпасів великого калібру до кінця 2024 року в межах своєї ініціативи.

Головні тези:

  • Чехія зобов'язалася передати Україні 500 тис снарядів великого калібру до кінця 2024 року.
  • Міністр закордонних справ Чехії підкреслив важливість підтримки України на шляху до євроатлантичної інтеграції.
  • Постачання боєприпасів від Чехії є дієвим згідно з міжнаціональними угодами.

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Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.

Як ви знаєте, моя країна запустила ініціативу щодо боєприпасів. До кінця року буде поставлено 500 тисяч снарядів великого калібру. Ми не будемо зупинятися на досягнутому. Ми продовжуватимемо надавати Збройним Силам України необхідну підтримку.

Глава МЗС Чехії додав, що його країна продовжить підтримку зусиль України стати членом ЄС і НАТО. Ліпавський підкреслив важливість для нашої країни мати надійний захист.

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Про це розповів посол України у Чехії Василь Зварич.

За його словами, українським військовим потрібні насамперед боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Як розповів Зварич, Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи. Він також запевнив, що не має інформації щодо проблем з боєприпасами, які передаються, про що нещодавно повідомила німецька газета Handelsblatt.

Посол припустив, що публікація була спробою дискредитувати ініціативу і підкреслив, що вона є насправді дієвою і має простір для розвитку, а також висловив сподівання, що постачання триватиме і наступного року.

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