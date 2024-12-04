РФ причастна к сотне гибридных атак в Европе в 2024 году — МИД Чехии

Россия может быть причастна к около 100 гибридным атакам, шпионским операциям и операциям влияния в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Что известно о подозрительных инцидентах в Европе

Как заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на встрече министров НАТО в Брюсселе, в 2024 году в Европе зафиксировали около 500 подозрительных инцидентов, из которых до 100 можно напрямую связать с российскими гибридными действиями.

Мы должны послать Москве мощный сигнал, что такие действия не останутся без ответа, — подчеркнул министр Ян Липовский. Поделиться

На встрече НАТО участники обсуждали шаги по усилению коллективной безопасности и противодействию гибридным угрозам. Члены НАТО подчеркнули важность обмена разведывательными данными и координации в борьбе со шпионажем и дезинформацией.

Американская разведка бьет тревогу из-за новых планов России по отношению к США

Как удалось узнать представителям Национального центра контрразведки и безопасности, ФБР и Пентагона, спецслужбы РФ будут пытаться вербовать "инсайдеров" оборонной промышленности США.

На этом фоне все работники предприятий призывают не контактировать с посторонними лицами, которые пытаются завязать отношения на территории предприятий или появляются в запрещенных местах.

Американские компании, особенно поддерживающие организации, вовлеченные в войну РФ против Украины или другие текущие геополитические конфликты, как передовая практика, должны повысить бдительность и усилить меры безопасности, — говорится в сообщении. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что вражеские агенты все чаще прибегают к агрессивным методам, в том числе привлекая преступников для организации поджогов, кибератак и других диверсий в Европе.