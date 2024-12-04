Россия может быть причастна к около 100 гибридным атакам, шпионским операциям и операциям влияния в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Главные тезисы
- Министр Чехии заявил о причастности России к сотне гибридных атак и шпионских операций в Европе.
- НАТО акцентирует внимание на обмене разведывательными данными и координации по противодействию гибридным угрозам.
- Американская разведка подняла тревогу из-за попыток РФ вербовать инсайдеров оборонной промышленности США.
- Российские агенты работают все более агрессивно, привлекая преступников для организации поджогов и кибератак в Европе.
- Действия российского диктатора Путина направлены на уменьшение поддержки Украины со стороны США и других союзников.
Что известно о подозрительных инцидентах в Европе
Как заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на встрече министров НАТО в Брюсселе, в 2024 году в Европе зафиксировали около 500 подозрительных инцидентов, из которых до 100 можно напрямую связать с российскими гибридными действиями.
На встрече НАТО участники обсуждали шаги по усилению коллективной безопасности и противодействию гибридным угрозам. Члены НАТО подчеркнули важность обмена разведывательными данными и координации в борьбе со шпионажем и дезинформацией.
Американская разведка бьет тревогу из-за новых планов России по отношению к США
Как удалось узнать представителям Национального центра контрразведки и безопасности, ФБР и Пентагона, спецслужбы РФ будут пытаться вербовать "инсайдеров" оборонной промышленности США.
На этом фоне все работники предприятий призывают не контактировать с посторонними лицами, которые пытаются завязать отношения на территории предприятий или появляются в запрещенных местах.
Следует обратить внимание на то, что вражеские агенты все чаще прибегают к агрессивным методам, в том числе привлекая преступников для организации поджогов, кибератак и других диверсий в Европе.
Таким образом, российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы уменьшить поддержку Украины со стороны США и других союзников.
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