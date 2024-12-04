Росія може бути причетною до близько 100 гібридних атак, шпигунських операцій та операцій впливу в Європі. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
Головні тези:
- Міністр Чехії заявив про причетність Росії до сотні гібридних атак та шпигунських операцій у Європі.
- НАТО акцентує увагу на обміні розвідувальними даними та координації для протидії гібридним загрозам.
- Американська розвідка підняла тривогу через спроби РФ вербувати інсайдерів оборонної промисловості США.
- Російські агенти працюють все агресивніше, залучаючи злочинців для організації підпалів та кібератак в Європі.
- Дії російського диктатора Путіна спрямовані на зменшення підтримки України з боку США та інших союзників.
Що відомо про підозрілі інциденти у Європі
Як заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі, у 2024 році в Європі зафіксували близько 500 підозрілих інцидентів, із яких до 100 можна безпосередньо пов’язати з російськими гібридними діями.
На зустрічі НАТО учасники обговорювали кроки для посилення колективної безпеки та протидії гібридним загрозам. Члени Альянсу підкреслили важливість обміну розвідувальними даними та координації у боротьбі зі шпигунством і дезінформацією.
Американська розвідка б'є на сполох через нові плани Росії щодо США
Як вдалося дізнатися представникам Національного центру контррозвідки та безпеки, ФБР та Пентагону, спецслужби РФ будуть намагатися вербувати "інсайдерів" оборонної промисловості США.
На цьому тлі усіх працівників підприємств закликають не контактувати зі сторонніми особами, які намагаються зав’язати стосунки на території підприємств або з’являються у заборонених місцях.
Варто звернути увагу на те, що ворожі агенти дедалі частіше вдаються до агресивних методів, зокрема залучаючи злочинців для організації підпалів, кібератак та інших диверсій у Європі.
Таким чином російський диктатор Володимир Путін робить все можливе, щоб зменшити підтримку України з боку США та інших союзників.
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