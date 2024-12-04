РФ причетна до сотні гібридних атак у Європі у 2024 році — МЗС Чехії

Росія може бути причетною до близько 100 гібридних атак, шпигунських операцій та операцій впливу в Європі. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Що відомо про підозрілі інциденти у Європі

Як заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі, у 2024 році в Європі зафіксували близько 500 підозрілих інцидентів, із яких до 100 можна безпосередньо пов’язати з російськими гібридними діями.

Ми повинні надіслати Москві потужний сигнал, що такі дії не залишаться без відповіді, — наголосив міністр Ян Ліпавський. Поширити

На зустрічі НАТО учасники обговорювали кроки для посилення колективної безпеки та протидії гібридним загрозам. Члени Альянсу підкреслили важливість обміну розвідувальними даними та координації у боротьбі зі шпигунством і дезінформацією.

Американська розвідка б'є на сполох через нові плани Росії щодо США

Як вдалося дізнатися представникам Національного центру контррозвідки та безпеки, ФБР та Пентагону, спецслужби РФ будуть намагатися вербувати "інсайдерів" оборонної промисловості США.

На цьому тлі усіх працівників підприємств закликають не контактувати зі сторонніми особами, які намагаються зав’язати стосунки на території підприємств або з’являються у заборонених місцях.

Американські компанії, особливо ті, які підтримують організації, залучені до війни РФ проти України або інших поточних геополітичних конфліктів, як передова практика, мають підвищити пильність і посилити заходи безпеки, — йдеться в повідомленні. Поширити

Варто звернути увагу на те, що ворожі агенти дедалі частіше вдаються до агресивних методів, зокрема залучаючи злочинців для організації підпалів, кібератак та інших диверсій у Європі.