Чехія планує нову закупівлю артснарядів для України

За словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, його країна планує провести новий раунд закупівлі артилерійських снарядів для України.
Головні тези:
- Чехія розглядає можливість проведення нової закупівлі артилерійських снарядів для України.
- Потреба в боєприпасах для України залишається актуальною, і Чехія намагається відповісти на це, плануючи збір коштів для закупівлі.
- Глава МЗС Чехії не назвав конкретних термінів отримання боєприпасів Україною через необхідність адаптації та удосконалення.
- Минулорічна поставка 1,5 мільйона одиниць боєприпасів до України від Чехії сприяла встановленню паритету на полі бою.
- Багато залежить від підтримки ініціативи з боку інших держав-членів ЄС для подальших закупівель боєприпасів для України.
Що відомо про наміри Чехії стосовно закупівлі артснарядів для України
За його словами, наразі чеські посадовці розглядають потенційні способи фінансування нової ініціативи, а потім будуть розраховувати кількість боєприпасів, які вдасться придбати на зібрані кошти.
Коли Україна зможе отримати боєприпаси у рамках чеської ініціативи
Глава МЗС Чехії також не зміг точно вказати, коли саме Україна зможе отримати ці боєприпаси.
Він підкреслив, що у світі ще достатньо боєприпасів, які можна було б закупити.
Ліпавський також додав, що минулого року Чеська Республіка виконала заявлену мету — поставити Україні 1,5 мільйона одиниць боєприпасів, третина з яких — калібру 155 мм.
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