Чехія планує нову закупівлю артснарядів для України
Категорія
Україна
Дата публікації

Чехія планує нову закупівлю артснарядів для України

Артилерійські боєприпаси
Джерело:  online.ua

За словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, його країна планує провести новий раунд закупівлі артилерійських снарядів для України. 

Головні тези:

  • Чехія розглядає можливість проведення нової закупівлі артилерійських снарядів для України.
  • Потреба в боєприпасах для України залишається актуальною, і Чехія намагається відповісти на це, плануючи збір коштів для закупівлі.
  • Глава МЗС Чехії не назвав конкретних термінів отримання боєприпасів Україною через необхідність адаптації та удосконалення.
  • Минулорічна поставка 1,5 мільйона одиниць боєприпасів до України від Чехії сприяла встановленню паритету на полі бою.
  • Багато залежить від підтримки ініціативи з боку інших держав-членів ЄС для подальших закупівель боєприпасів для України.

Що відомо про наміри Чехії стосовно закупівлі артснарядів для України

Ми знаємо, що війна продовжиться і нам, як і раніше, будуть потрібні боєприпаси у 2025 році. Я не можу назвати конкретну цифру за новою ініціативою цього року, оскільки не хочу ставити перед собою мету. Ми повинні надати Україні те, чого вона потребує, — підкреслив  Ліпавський.

Чехія хоче провести нову закупку боєприпасів для України
Боєприпаси

За його словами, наразі чеські посадовці розглядають потенційні способи фінансування нової ініціативи, а потім будуть розраховувати кількість боєприпасів, які вдасться придбати на зібрані кошти.

Коли Україна зможе отримати боєприпаси у рамках чеської ініціативи

Глава МЗС Чехії також не зміг точно вказати, коли саме Україна зможе отримати ці боєприпаси.

Неможливо в загальних рисах сказати, скільки часу буде потрібно, щоб боєприпаси нарешті прибули в Україну. Це залежить від походження і технічного стану боєприпасів. Іноді їх все ще необхідно адаптувати, відремонтувати або загалом удосконалити, щоб їх можна було надійно використовувати в Україні, — пояснює Ліпавський.

Він підкреслив, що у світі ще достатньо боєприпасів, які можна було б закупити.

Це питання політичної волі, і якщо багато держав-членів ЄС знову приєднаються до нашої ініціативи, ми зможемо багато чого досягти для України, — зазначив очільник МЗС Чехії.

Ліпавський також додав, що минулого року Чеська Республіка виконала заявлену мету — поставити Україні 1,5 мільйона одиниць боєприпасів, третина з яких — калібру 155 мм.

Це зіграло важливу роль у встановленні паритету на полі бою в Україні, — зазначив чеський дипломат.

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