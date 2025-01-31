Чехія планує нову закупівлю артснарядів для України

Що відомо про наміри Чехії стосовно закупівлі артснарядів для України

Ми знаємо, що війна продовжиться і нам, як і раніше, будуть потрібні боєприпаси у 2025 році. Я не можу назвати конкретну цифру за новою ініціативою цього року, оскільки не хочу ставити перед собою мету. Ми повинні надати Україні те, чого вона потребує, — підкреслив Ліпавський. Поширити

Боєприпаси

За його словами, наразі чеські посадовці розглядають потенційні способи фінансування нової ініціативи, а потім будуть розраховувати кількість боєприпасів, які вдасться придбати на зібрані кошти.

Коли Україна зможе отримати боєприпаси у рамках чеської ініціативи

Глава МЗС Чехії також не зміг точно вказати, коли саме Україна зможе отримати ці боєприпаси.

Неможливо в загальних рисах сказати, скільки часу буде потрібно, щоб боєприпаси нарешті прибули в Україну. Це залежить від походження і технічного стану боєприпасів. Іноді їх все ще необхідно адаптувати, відремонтувати або загалом удосконалити, щоб їх можна було надійно використовувати в Україні, — пояснює Ліпавський. Поширити

Він підкреслив, що у світі ще достатньо боєприпасів, які можна було б закупити.

Це питання політичної волі, і якщо багато держав-членів ЄС знову приєднаються до нашої ініціативи, ми зможемо багато чого досягти для України, — зазначив очільник МЗС Чехії. Поширити

Ліпавський також додав, що минулого року Чеська Республіка виконала заявлену мету — поставити Україні 1,5 мільйона одиниць боєприпасів, третина з яких — калібру 155 мм.