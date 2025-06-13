Чехия обещает Украине увеличить поставки боеприпасов большого калибра в 2025 году

Чехия планирует передать в этом году Украине еще больше боеприпасов в рамках своей инициативы, а также продлить ее в следующем году.
Главные тезисы
- Чехия обещает значительно увеличить поставки боеприпасов большого калибра для Украины в новом году.
- Украине обещано увеличить объемы поставок боеприпасов в рамках Чешской инициативы на следующие годы.
- Чехия подтверждает свою роль как надежный союзник и партнер Украины, активно поддерживая страну в рамках различных инициатив и поставок военного оборудования.
Чехия будет поставлять больше снарядов Украине
Об этом шла речь во время двусторонних переговоров между главами МИД Украины Андреем Сибигой и Чехии Яном Липавским.
Я рад, что Европа стала больше участвовать в поддержке Украины. Чехия будет продолжать играть свою роль, в частности, через участие в "Коалиции желающих" и продолжение нашей Инициативы по боеприпасам. Мы хотим поставить в этом году больше боеприпасов большого калибра, чем в 2024 году и продолжить эту инициативу в 2026 году, — сказал Липовский.
Он отметил, что интенсивность чешско-украинских контактов показывает, насколько важным и ключевым партнером республика является для Украины, и заверил, что Чехия и дальше будет надежным союзником и партнером Украины.
После переговоров оба политика ознакомились с несколькими чешскими фирмами, неправительственными организациями, университетами, активно ангажированными в Украине, оказывая помощь как гуманитарного, так и военного характера. Деятельность фирм варьируется от оказания помощи перемещенным лицам и строительству больниц в Украине до поставки 3-D принтеров и беспилотников.
Сибига, в частности, выразил благодарность за инициативу чешской стороны восстановить 6 больниц в Украине.
Он подчеркнул, что в лице Чехии у Украины сильный союзник. У двух стран есть большие перспективы в контексте оборонных индустрий, о чем говорилось во время встречи с чешским коллегой.
С Чехией мы вышли на самый высокий уровень двустороннего диалога. Чехия — одна из немногих стран, с которой Украина во время войны установила отношения стратегического характера.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-