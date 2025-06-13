Чехия обещает Украине увеличить поставки боеприпасов большого калибра в 2025 году
Категория
Мир
Дата публикации

Чехия обещает Украине увеличить поставки боеприпасов большого калибра в 2025 году

снаряды
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Источник:  Укринформ

Чехия планирует передать в этом году Украине еще больше боеприпасов в рамках своей инициативы, а также продлить ее в следующем году.

Главные тезисы

  • Чехия обещает значительно увеличить поставки боеприпасов большого калибра для Украины в новом году.
  • Украине обещано увеличить объемы поставок боеприпасов в рамках Чешской инициативы на следующие годы.
  • Чехия подтверждает свою роль как надежный союзник и партнер Украины, активно поддерживая страну в рамках различных инициатив и поставок военного оборудования.

Чехия будет поставлять больше снарядов Украине

Об этом шла речь во время двусторонних переговоров между главами МИД Украины Андреем Сибигой и Чехии Яном Липавским.

Я рад, что Европа стала больше участвовать в поддержке Украины. Чехия будет продолжать играть свою роль, в частности, через участие в "Коалиции желающих" и продолжение нашей Инициативы по боеприпасам. Мы хотим поставить в этом году больше боеприпасов большого калибра, чем в 2024 году и продолжить эту инициативу в 2026 году, — сказал Липовский.

Он отметил, что интенсивность чешско-украинских контактов показывает, насколько важным и ключевым партнером республика является для Украины, и заверил, что Чехия и дальше будет надежным союзником и партнером Украины.

Сибига в свою очередь высоко оценил чешскую помощь, особенно в сотрудничестве в области вооружений и поставок боеприпасов.

После переговоров оба политика ознакомились с несколькими чешскими фирмами, неправительственными организациями, университетами, активно ангажированными в Украине, оказывая помощь как гуманитарного, так и военного характера. Деятельность фирм варьируется от оказания помощи перемещенным лицам и строительству больниц в Украине до поставки 3-D принтеров и беспилотников.

Я был поражен объемом помощи, оказываемой чешским обществом, волонтерскими, неправительственными структурами, которые ежедневно помогают Украине, украинцам. Важно, что эти средства, идущие в Украину, собираются простыми чехами. Люди продолжают поддерживать Украину. Мы должны понимать и понимать, что мы не одни.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Сибига, в частности, выразил благодарность за инициативу чешской стороны восстановить 6 больниц в Украине.

Он подчеркнул, что в лице Чехии у Украины сильный союзник. У двух стран есть большие перспективы в контексте оборонных индустрий, о чем говорилось во время встречи с чешским коллегой.

С Чехией мы вышли на самый высокий уровень двустороннего диалога. Чехия — одна из немногих стран, с которой Украина во время войны установила отношения стратегического характера.

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