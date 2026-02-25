Чехия обеспечила закупку 880 тыс боеприпасов для Украины в 2026 году

К этому году уже обеспечено финансирование около 880 тыс единиц боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

Чехия нашла финансирование для 880 тыс боеприпасов для Украины

Об этом на открытых слушаниях в Сенате Чешской Республики сообщил советник национальной безопасности Гинек Кмоничек.

Кмоничек проинформировал, что эта инициатива охватила около 48% поставок крупнокалиберных боеприпасов в Украину в 2025 году, а в случае с калибром 155 миллиметров — 52%.

По словам советника, на текущий год обеспечено финансирование около 880 тыс. единиц боеприпасов.

Мы активно ищем дополнительных спонсоров и доноров для достижения общей суммы от 2,5 до 5 миллиардов крон.

Советник также отметил, что сейчас у Украины преимущественно есть запросы на боеприпасы большого калибра с дальностью более 30 километров. Украинская сторона, по его данным, использует от 3 тыс. до 8 тыс. таких снарядов за один день.

Чешская инициатива по снабжению боеприпасами для Украины, которая предусматривает закупку снарядов по всему миру, рассчитана на сумму 5 млрд евро, но по состоянию на 11 февраля удалось собрать лишь 1,4 млрд евро.

Инициатива была предложена самим президентом ЧР и прошлым правительством в начале 2023 года. Новое правительство, члены которого в предвыборной кампании обещали инициативу остановить, в начале этого года согласились ее продлить, но при условии, что сама Чехия финансово не будет ее поддерживать, а будет только координировать.