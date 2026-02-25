Чехия обеспечила закупку 880 тыс боеприпасов для Украины в 2026 году
Чехия обеспечила закупку 880 тыс боеприпасов для Украины в 2026 году

Источник:  Укринформ

К этому году уже обеспечено финансирование около 880 тыс единиц боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

  • Чехия обеспечила финансирование закупки 880 тыс боеприпасов для Украины в 2026 году по своей инициативе.
  • Украина ежедневно использует до 8 тыс снарядов большого калибра, поэтому потребность в боеприпасах велика.
  • На данный момент собрана лишь часть необходимой суммы для инициативы по закупке боеприпасов для Украины, предложенной президентом Чехии.

Чехия нашла финансирование для 880 тыс боеприпасов для Украины

Об этом на открытых слушаниях в Сенате Чешской Республики сообщил советник национальной безопасности Гинек Кмоничек.

Кмоничек проинформировал, что эта инициатива охватила около 48% поставок крупнокалиберных боеприпасов в Украину в 2025 году, а в случае с калибром 155 миллиметров — 52%.

По словам советника, на текущий год обеспечено финансирование около 880 тыс. единиц боеприпасов.

Мы активно ищем дополнительных спонсоров и доноров для достижения общей суммы от 2,5 до 5 миллиардов крон.

Советник также отметил, что сейчас у Украины преимущественно есть запросы на боеприпасы большого калибра с дальностью более 30 километров. Украинская сторона, по его данным, использует от 3 тыс. до 8 тыс. таких снарядов за один день.

Чешская инициатива по снабжению боеприпасами для Украины, которая предусматривает закупку снарядов по всему миру, рассчитана на сумму 5 млрд евро, но по состоянию на 11 февраля удалось собрать лишь 1,4 млрд евро.

Инициатива была предложена самим президентом ЧР и прошлым правительством в начале 2023 года. Новое правительство, члены которого в предвыборной кампании обещали инициативу остановить, в начале этого года согласились ее продлить, но при условии, что сама Чехия финансово не будет ее поддерживать, а будет только координировать.

