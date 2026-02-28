Украинские войска разнесли 8 районов сосредоточения армии РФ

В течение 27 февраля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны успешно атаковали два пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, район сосредоточения вооружения и военной техники, склад материально-технического обеспечения и пункт управления БПЛА российских захватчиков.
Главные тезисы
- Началась 1466-е время полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 148 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 28 февраля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 265 900 (+770) человек
танков — 11 707 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 102 (+5) ед.
артиллерийских систем — 37 663 (+32) ед.
РСЗО — 1 661 (+2) ед.
средства ПВО — 1305 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 348 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 149 637 (+1 616) ед.
крылатые ракеты — 4 384 (+0) ед.
корабли/катера — 29 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 80329 (+149) ед.
специальная техника — 4075 (+0) ед.
Кроме того, применил 8681 дрон-камикадзе и произвел 3483 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-