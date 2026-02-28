Українські війська рознесли 8 районів зосередження армії РФ

Протягом 27 лютого авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони успішно атакували два пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, район зосередження озброєння і військової техніки, склад матеріально-технічного забезпечення та пункт управління БпЛА російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1466–та доба повномасштабної війна Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 28 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 265 900 (+770) осіб
танків — 11 707 (+1) од.
бойових броньованих машин — 24 102 (+5) од.
артилерійських систем — 37 663 (+32) од.
РСЗВ — 1 661 (+2) од.
засоби ППО — 1 305 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 348 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 149 637 (+1 616) од.
крилаті ракети — 4 384 (+0) од.
кораблі / катери — 29 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 80 329 (+149) од.
спеціальна техніка — 4 075 (+0) од.
Крім того, застосував 8681 дрон-камікадзе та здійснив 3483 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 — із реактивних систем залпового вогню.
