Українські війська рознесли 8 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом 27 лютого авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони успішно атакували два пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, район зосередження озброєння і військової техніки, склад матеріально-технічного забезпечення та пункт управління БпЛА російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1466–та доба повномасштабної війна Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 28 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 265 900 (+770) осіб

  • танків — 11 707 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 24 102 (+5) од.

  • артилерійських систем — 37 663 (+32) од.

  • РСЗВ  — 1 661 (+2) од.

  • засоби ППО — 1 305 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 348 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 149 637 (+1 616) од.

  • крилаті ракети — 4 384 (+0) од.

  • кораблі / катери — 29 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 80 329 (+149) од.

  • спеціальна техніка — 4 075 (+0) од.

Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 328 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 8681 дрон-камікадзе та здійснив 3483 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 — із реактивних систем залпового вогню.

