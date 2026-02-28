У Росії палає НПЗ "Албашнефть" після атаки дронів

Уночі 27-28 лютого у різних регіонах Росії гриміли гучні вибухи. Так, стало відомо, що в станиці Новоминській Краснодарського краю внаслідок атаки українських БпЛА почалася пожежа на єдиному у регіоні нафтопереробному заводі.

“Бавовна” в Росії 27-28 лютого — останні подробиці

Факт атаки офіційно підтвердив оперштаб Краснодарського краю РФ.

Там почали стверджувати, що внаслідое падіння уламків БПЛА почалася пожежа на нафтопереробному заводі.

Що важливо розуміти, йдеться про НПЗ "Албашнефть". Уперше Україна його атакувала ще 5 лютого 2025 року.

Місцева влада також повідомила, що серед населення регіону ніхто не постраждав.

Після опівночі оперштаб Краснодарського краю РФ уточнив, що пожежа на НПЗ охопила 150 квадратних метрів, її гасять 39 осіб і 13 одиниць техніки.

Вранці 28 лютого російське Міноборони почало стверджувати, що їхня ППО нібито знешкодила 97 "українських безпілотників".

40 БПЛА — над територією Республіки Крим,

22 БПЛА — над територією Брянської області,