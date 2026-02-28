Я бы поддержал операцию против режима Ирана — Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский откровенно признался, что поддержал бы операцию команды президента США Дональда Трампа против иранского режима. Однако он добавил, что такая спецоперация не должна нанести вред мирному населению Ирана.

Зеленский озвучил свою позицию по Ирану

По убеждению украинского лидера, мирное население Ирана нуждается в помощи, чтобы свергнуть преступный режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда.

Владимир Зеленский обратил внимание, что этот режим существует уже много лет, а у обычных людей нет никаких прав.

Люди исчезают. Людей убивают и казнят тысячами. Я бы поддержал операцию против режима Ирана, а не против людей. Это большая разница. Знаю, что США и иранский режим сейчас ведут переговоры. Конечно, переговоры лучше. Я могу так говорить, потому что мы в войне. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению главы государства, пока нет никаких признаков того, что официальный Тегеран готов к мирному урегулированию путем дипломатии.

Что важно понимать, ереговоры США и Ирана 26 февраля в Женеве не принесли желаемых результатов.