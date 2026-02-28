Я бы поддержал операцию против режима Ирана — Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации

Я бы поддержал операцию против режима Ирана — Зеленский

Зеленский озвучил свою позицию по Ирану
Read in English
Читати українською
Источник:  Sky News

Глава государства Владимир Зеленский откровенно признался, что поддержал бы операцию команды президента США Дональда Трампа против иранского режима. Однако он добавил, что такая спецоперация не должна нанести вред мирному населению Ирана.

Главные тезисы

  • Зеленский считает, что иранскому народу не хватает сил, чтобы собственноручно уничтожить режим.
  • Его заявление прозвучало за несколько часов до того, как Израиль и США нанесли новые удары по Ирану и Ливану.

Зеленский озвучил свою позицию по Ирану

По убеждению украинского лидера, мирное население Ирана нуждается в помощи, чтобы свергнуть преступный режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда.

Владимир Зеленский обратил внимание, что этот режим существует уже много лет, а у обычных людей нет никаких прав.

Люди исчезают. Людей убивают и казнят тысячами. Я бы поддержал операцию против режима Ирана, а не против людей. Это большая разница. Знаю, что США и иранский режим сейчас ведут переговоры. Конечно, переговоры лучше. Я могу так говорить, потому что мы в войне.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению главы государства, пока нет никаких признаков того, что официальный Тегеран готов к мирному урегулированию путем дипломатии.

Что важно понимать, ереговоры США и Ирана 26 февраля в Женеве не принесли желаемых результатов.

А уже утром 28 февраля Израиль и США начали наносить превентивные удары по Ирану и Ливану.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские войска разнесли 8 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России горит НПЗ "Албашнефть" после атаки дронов
"Бавовна" в России 27-28 февраля - последние подробности
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль нанес удары по Ирану и Ливану — фото и видео
Израиль атакует Иран и Ливан - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?