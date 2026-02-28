Я бы поддержал операцию против режима Ирана — Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский откровенно признался, что поддержал бы операцию команды президента США Дональда Трампа против иранского режима. Однако он добавил, что такая спецоперация не должна нанести вред мирному населению Ирана.
Главные тезисы
- Зеленский считает, что иранскому народу не хватает сил, чтобы собственноручно уничтожить режим.
- Его заявление прозвучало за несколько часов до того, как Израиль и США нанесли новые удары по Ирану и Ливану.
Зеленский озвучил свою позицию по Ирану
По убеждению украинского лидера, мирное население Ирана нуждается в помощи, чтобы свергнуть преступный режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда.
Владимир Зеленский обратил внимание, что этот режим существует уже много лет, а у обычных людей нет никаких прав.
По мнению главы государства, пока нет никаких признаков того, что официальный Тегеран готов к мирному урегулированию путем дипломатии.
Что важно понимать, ереговоры США и Ирана 26 февраля в Женеве не принесли желаемых результатов.
А уже утром 28 февраля Израиль и США начали наносить превентивные удары по Ирану и Ливану.
