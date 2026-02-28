Я підтримав би операцію проти режиму Ірану — Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський відверто зізнався, що підтримав би операцію команди президента США Дональда Трампа проти іранського режиму. Однак він додав, що таке спецоперація не повинна завдати шкодити мирному населенню Ірану.
Головні тези:
- Зеленський вважає, що іранському народу бракує сил, щоб власноруч знищити режим.
- Його заява пролунала за кілька годин до того, як Ізраїль та США завдали нових ударів по Ірану та Лівану.
Зеленський озвучив свою позицію щодо Ірану
На переконання українського лідера, мирне населення Ірану потребує допомоги, щоб скинути злочинний режим, який відкрито хоче атакувати інші країни і завдає багато шкоди.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що цей режим існує вже багато років, а у звичайних людей немає жодних прав.
Як вважає глава держави, поки немає жодних ознак того, що офіційний Тегеран готовий до мирного врегулювання шляхом дипломатії.
Що важливо розуміти, перемовини США та Ірану 26 лютого у Женеві не принесли бажаних результатів.
А вже вранці 28 лютого Ізраїль та США почали завдавати превентивних ударів по Ірану й Лівану.
