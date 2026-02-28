"Захопіть владу у вашій країні". Трамп публічно звернувся до іранців
Категорія
Світ
Дата публікації

"Захопіть владу у вашій країні". Трамп публічно звернувся до іранців

Трамп
Read in English
Джерело:  BBC

Американський лідер Дональд Трамп закликав іранський народ скористатися масштабною операцією США та Ізраїлю, щоб знищити злочинний режим у Тегерані та вибороти свободу.

Головні тези:

  • Трамп хоче, щоб іранські військові склали зброю, поки не стало надто пізно.
  • Він також визнав, що жертвами цих бойових дій можуть стати американці.

Трамп розраховує на ініціативу з боку іранців

За словами очільника Білого дому, члени іранських сил безпеки отримають гарантований "імунітет", якщо вони складуть зброю та не будуть чинити опір американським військовим.

Якщо ж цього не станеться, то на них чекає "неминуча смерть".

Коли ми закінчимо, захопіть владу у вашій країні. Вона буде вашою. Це, ймовірно, буде ваша єдина можливість за багато поколінь.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, вранці 28 лютого американський лідер офіційно оголосив, що за його наказом США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".

Згодом стало відомо, що гучні вибухи прогриміли в районі Пастер в Тегерані, де розташований високозахищений комплекс, в якому знаходяться резиденція і офіс верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

Окрім того, Дональд Трамп публічно попередив, що внаслідок його військової операції в Ірані можуть загинути громадяни США:

Життя відважних американських героїв можуть бути втрачені, і ми можемо мати жертви — це часто трапляється під час війни — але ми робимо це не для сьогодення. Ми робимо це для майбутнього, і це благородна місія

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран атакує балістикою Ізраїль та бази США — відео
Новий конфлікт на Близькому Сході стрімко загострюється
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Гучні вибухи лунають в Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі
Ситуація на Близькому Сході - останні подробиці
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Влада України підтримала іранський народ на тлі нового конфлікту
МЗС України
Сибіга

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?