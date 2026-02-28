"Захопіть владу у вашій країні". Трамп публічно звернувся до іранців

Американський лідер Дональд Трамп закликав іранський народ скористатися масштабною операцією США та Ізраїлю, щоб знищити злочинний режим у Тегерані та вибороти свободу.

Трамп розраховує на ініціативу з боку іранців

За словами очільника Білого дому, члени іранських сил безпеки отримають гарантований "імунітет", якщо вони складуть зброю та не будуть чинити опір американським військовим.

Якщо ж цього не станеться, то на них чекає "неминуча смерть".

Коли ми закінчимо, захопіть владу у вашій країні. Вона буде вашою. Це, ймовірно, буде ваша єдина можливість за багато поколінь. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, вранці 28 лютого американський лідер офіційно оголосив, що за його наказом США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".

Згодом стало відомо, що гучні вибухи прогриміли в районі Пастер в Тегерані, де розташований високозахищений комплекс, в якому знаходяться резиденція і офіс верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

Окрім того, Дональд Трамп публічно попередив, що внаслідок його військової операції в Ірані можуть загинути громадяни США: