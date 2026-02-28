"Захопіть владу у вашій країні". Трамп публічно звернувся до іранців

Американський лідер Дональд Трамп закликав іранський народ скористатися масштабною операцією США та Ізраїлю, щоб знищити злочинний режим у Тегерані та вибороти свободу.
Головні тези:
- Трамп хоче, щоб іранські військові склали зброю, поки не стало надто пізно.
- Він також визнав, що жертвами цих бойових дій можуть стати американці.
Трамп розраховує на ініціативу з боку іранців
За словами очільника Білого дому, члени іранських сил безпеки отримають гарантований "імунітет", якщо вони складуть зброю та не будуть чинити опір американським військовим.
Якщо ж цього не станеться, то на них чекає "неминуча смерть".
Що важливо розуміти, вранці 28 лютого американський лідер офіційно оголосив, що за його наказом США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".
Згодом стало відомо, що гучні вибухи прогриміли в районі Пастер в Тегерані, де розташований високозахищений комплекс, в якому знаходяться резиденція і офіс верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.
Окрім того, Дональд Трамп публічно попередив, що внаслідок його військової операції в Ірані можуть загинути громадяни США:
