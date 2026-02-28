Гучні вибухи лунають в Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі
Гучні вибухи лунають в Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі

Ситуація на Близькому Сході - останні подробиці
Read in English
Джерело:  online.ua

28 лютого Ізраїль та США розпочали масштабну військову операцію проти іранського режиму. Тегеран одразу розпочав атаку у відповідь із застосуванням балістичних ракет. На цьому тлі пролунали вибухи в Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабськи Еміратах та Катарі, які також потрапили під удар.

Головні тези:

  • Верховний лідер Ірану та президент Ірану стали мішенями американо-ізраїльських атак.
  • Чи вдалося їм вижити — наразі невідомо.

Ситуація на Близькому Сході — останні подробиці

Згідно з останніми даними, Іран завдав удару балістичними ракетами по американській базі в Бахрейні.

Що важливо розуміти, Бахрейн є ключовим союзником США в Перській затоці та постійним місцем розташування штабу П'ятого флоту ВМС США в Манамі.

Армія оборони Ізраїлю також підтвердила, що зафіксувала запуск ракет з території Ірану у напрямку їхньої країни.

Громадянам наказано зайти до захищеного приміщення та залишатися там до подальшого повідомлення. Залишати захищене приміщення дозволено лише після отримання чітких вказівок.

У новий конфлікт можуть бути втягнутими й інші країни Близького Сходу, де 28 лютого також прогриміли вибухи.

Так, в ОАЕ повідомили, що перехопили кілька ракет, запущених з території Ірану. В Абу-Дабі внаслідок падіння уламків ракети загинула 1 людина.

В Дубаї стався вибух біля престижного району Марина.

МВС Катару заявляє, що напади, спрямовані на країну, не призвели до жодної шкоди.

ОАЕ оголосили, що залишають ща собою право відповісти на іранський ракетний удар.

