Гучні вибухи лунають в Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі

28 лютого Ізраїль та США розпочали масштабну військову операцію проти іранського режиму. Тегеран одразу розпочав атаку у відповідь із застосуванням балістичних ракет. На цьому тлі пролунали вибухи в Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабськи Еміратах та Катарі, які також потрапили під удар.

Ситуація на Близькому Сході — останні подробиці

Згідно з останніми даними, Іран завдав удару балістичними ракетами по американській базі в Бахрейні.

Що важливо розуміти, Бахрейн є ключовим союзником США в Перській затоці та постійним місцем розташування штабу П'ятого флоту ВМС США в Манамі.

Армія оборони Ізраїлю також підтвердила, що зафіксувала запуск ракет з території Ірану у напрямку їхньої країни.

Громадянам наказано зайти до захищеного приміщення та залишатися там до подальшого повідомлення. Залишати захищене приміщення дозволено лише після отримання чітких вказівок. Поширити

Suenan las sirenas de alarma antiaérea en Tel Aviv y Haifa ante la prevista represalia iraní. pic.twitter.com/zkezxSxaay — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) February 28, 2026

У новий конфлікт можуть бути втягнутими й інші країни Близького Сходу, де 28 лютого також прогриміли вибухи.

Так, в ОАЕ повідомили, що перехопили кілька ракет, запущених з території Ірану. В Абу-Дабі внаслідок падіння уламків ракети загинула 1 людина.

В Дубаї стався вибух біля престижного району Марина.

МВС Катару заявляє, що напади, спрямовані на країну, не призвели до жодної шкоди.

ОАЕ оголосили, що залишають ща собою право відповісти на іранський ракетний удар.