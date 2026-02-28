Громкие взрывы раздаются в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре

28 февраля Израиль и США начали масштабную военную операцию против иранского режима. Тегеран сразу же начал атаку с применением баллистических ракет. На этом фоне раздались взрывы в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре, которые также попали под удар.
Главные тезисы
- Верховный лидер Ирана и президент Ирана стали мишенями американо-израильских атак.
- Удалось ли им выжить, пока неизвестно.
Ситуация на Ближнем Востоке — последние подробности
Согласно последним данным, Иран нанес удар баллистическими ракетами по американской базе в Бахрейне.
Что важно понимать, Бахрейн является ключевым союзником США в Персидском заливе и постоянным местом расположения штаба Пятого флота ВМС США в Манаме.
Армия обороны Израиля также подтвердила, что зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в направлении государства Израиль.
В новый конфликт могут быть вовлечены и другие страны Ближнего Востока, где 28 февраля также прогремели взрывы.
Так, в ОАЭ сообщили, что перехватили несколько ракет, запущенных с территории Ирана. В Абу-Даби в результате падения обломков ракеты погиб 1 человек.
В Дубае произошел взрыв возле престижного района Марина.
МВД Катара заявляет, что нападения, направленные на страну, не привели ни к какому вреду.
ОАЭ объявили, что оставляют собой право ответить на иранский ракетный удар.
