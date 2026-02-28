Громкие взрывы раздаются в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре

28 февраля Израиль и США начали масштабную военную операцию против иранского режима. Тегеран сразу же начал атаку с применением баллистических ракет. На этом фоне раздались взрывы в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре, которые также попали под удар.

Ситуация на Ближнем Востоке — последние подробности

Согласно последним данным, Иран нанес удар баллистическими ракетами по американской базе в Бахрейне.

Что важно понимать, Бахрейн является ключевым союзником США в Персидском заливе и постоянным местом расположения штаба Пятого флота ВМС США в Манаме.

Армия обороны Израиля также подтвердила, что зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в направлении государства Израиль.

Гражданам приказано зайти в защищенное помещение и оставаться там до последующего сообщения. Покидать защищенное помещение разрешено только после получения четких указаний.

Suenan las sirenas de alarma antiaérea en Tel Aviv y Haifa ante la prevista represalia iraní. pic.twitter.com/zkezxSxaay — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) February 28, 2026

В новый конфликт могут быть вовлечены и другие страны Ближнего Востока, где 28 февраля также прогремели взрывы.

Так, в ОАЭ сообщили, что перехватили несколько ракет, запущенных с территории Ирана. В Абу-Даби в результате падения обломков ракеты погиб 1 человек.

В Дубае произошел взрыв возле престижного района Марина.

МВД Катара заявляет, что нападения, направленные на страну, не привели ни к какому вреду.

ОАЭ объявили, что оставляют собой право ответить на иранский ракетный удар.