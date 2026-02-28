Иран атакует баллистикой Израиль и базы США — видео

28 февраля иранский режим нанес удары баллистическими ракетами по логистическому объекту Военно-морских сил США в Бахрейне. Также громкие взрывы прогремели на территории Израиля.
Главные тезисы
- В Дубае раздался взрыв вблизи престижного района Марина.
- В Катаре сейчас тоже очень громко.
Новый конфликт на Ближнем Востоке стремительно обостряется
Утром 28 февраля Израиль официально подтвердил, что начал наносить превентивные удары по Ирану, а также атаковал объекты "Хезболлы" на юге Ливана.
Также по всей территории страны объявили чрезвычайное положение.
Чуть позже президент США Дональд Трамп заявил, что начал масштабную военную операцию против Ирана:
Согласно данным местных СМИ, в ответ Иран уже ударил баллистикой по логистическому объекту Военно-морских сил США в Бахрейне.
На этом фоне о закрытии воздушного пространства объявили ОАЭ и Катар.
Посольство США в Катаре рекомендовало оставаться в укрытии из-за угрозы ракетных ударов.
Кроме того, сообщается, что взрывы также прогремели в Абу-Даби и Катаре.
Между тем, армия обороны Израиля заявила о наборе 70 тысяч резервистов на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-