Иран атакует баллистикой Израиль и базы США — видео

28 февраля иранский режим нанес удары баллистическими ракетами по логистическому объекту Военно-морских сил США в Бахрейне. Также громкие взрывы прогремели на территории Израиля.

Новый конфликт на Ближнем Востоке стремительно обостряется

Утром 28 февраля Израиль официально подтвердил, что начал наносить превентивные удары по Ирану, а также атаковал объекты "Хезболлы" на юге Ливана.

Также по всей территории страны объявили чрезвычайное положение.

Чуть позже президент США Дональд Трамп заявил, что начал масштабную военную операцию против Ирана:

Мы собираемся уничтожить иранские ракеты и сровнять с землей их ракетную промышленность. Она будет полностью уничтожена. Мы собираемся уничтожить их военно-морской флот. Поделиться

Согласно данным местных СМИ, в ответ Иран уже ударил баллистикой по логистическому объекту Военно-морских сил США в Бахрейне.

На этом фоне о закрытии воздушного пространства объявили ОАЭ и Катар.

Посольство США в Катаре рекомендовало оставаться в укрытии из-за угрозы ракетных ударов.

Кроме того, сообщается, что взрывы также прогремели в Абу-Даби и Катаре.

Между тем, армия обороны Израиля заявила о наборе 70 тысяч резервистов на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.