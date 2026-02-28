Іран атакує балістикою Ізраїль та бази США — відео

28 лютого іранський режим завдав ударів балістичними ракетами по логістичному об'єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Також гучні вибухи прогриміли на території Ізраїлю.
Головні тези:
- В Дубаї пролунав вибух поблизу престижного району Марина.
- У Катарі наразі також дуже гучно.
Новий конфлікт на Близькому Сході стрімко загострюється
Вранці 28 лютого Ізраїль офіційно підтвердив, що почав завдавати превентивні удари по Ірану, а також атакував об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Також по всій території країни оголосили надзвичайний стан.
Трохи пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що розпочав масштабну військову операцію проти Ірану:
Згідно з даними місцевих ЗМІ, у відповідь Іран уже вдарив балістикою по логістичному об'єкту Військово-морських сил США в Бахрейні.
На цьому тлі про закриття повітряного простору оголосили ОАЕ та Катар.
Посольство США в Катарі рекомендувало залишатися в укритті загрозу ракетних ударів.
Окрім того, повідомляється, що вибухи також пролунали в Абу-Дабі та Катарі.
Тим часом армія оборони Ізраїлю заявила про набір 70 тисяч резервістів на тлі загострення ситуації навколо Ірану.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-