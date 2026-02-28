Іран атакує балістикою Ізраїль та бази США — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Іран атакує балістикою Ізраїль та бази США — відео

Новий конфлікт на Близькому Сході стрімко загострюється
Джерело:  online.ua

28 лютого іранський режим завдав ударів балістичними ракетами по логістичному об'єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Також гучні вибухи прогриміли на території Ізраїлю.

Головні тези:

  • В Дубаї пролунав вибух поблизу престижного району Марина.
  • У Катарі наразі також дуже гучно.

Новий конфлікт на Близькому Сході стрімко загострюється

Вранці 28 лютого Ізраїль офіційно підтвердив, що почав завдавати превентивні удари по Ірану, а також атакував об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Також по всій території країни оголосили надзвичайний стан.

Трохи пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що розпочав масштабну військову операцію проти Ірану:

Ми збираємося знищити іранські ракети і зрівняти із землею їх ракетну промисловість. Вона буде повністю знищена. Ми збираємося знищити їхній військово-морський флот.

Згідно з даними місцевих ЗМІ, у відповідь Іран уже вдарив балістикою по логістичному об'єкту Військово-морських сил США в Бахрейні.

На цьому тлі про закриття повітряного простору оголосили ОАЕ та Катар.

Посольство США в Катарі рекомендувало залишатися в укритті загрозу ракетних ударів.

Окрім того, повідомляється, що вибухи також пролунали в Абу-Дабі та Катарі.

Тим часом армія оборони Ізраїлю заявила про набір 70 тисяч резервістів на тлі загострення ситуації навколо Ірану.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль завдав ударів по Ірану та Лівану — фото і відео
Ізраїль атакує Іран та Ліван - що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Я підтримав би операцію проти режиму Ірану — Зеленський
Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оголосив масштабну військову операцію проти Ірану
The White House
Трамп підтвердив удари по Ірану

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?