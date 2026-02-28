Іран атакує балістикою Ізраїль та бази США — відео

28 лютого іранський режим завдав ударів балістичними ракетами по логістичному об'єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Також гучні вибухи прогриміли на території Ізраїлю.

Новий конфлікт на Близькому Сході стрімко загострюється

Вранці 28 лютого Ізраїль офіційно підтвердив, що почав завдавати превентивні удари по Ірану, а також атакував об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Також по всій території країни оголосили надзвичайний стан.

Трохи пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що розпочав масштабну військову операцію проти Ірану:

Ми збираємося знищити іранські ракети і зрівняти із землею їх ракетну промисловість. Вона буде повністю знищена. Ми збираємося знищити їхній військово-морський флот. Поширити

Згідно з даними місцевих ЗМІ, у відповідь Іран уже вдарив балістикою по логістичному об'єкту Військово-морських сил США в Бахрейні.

На цьому тлі про закриття повітряного простору оголосили ОАЕ та Катар.

Посольство США в Катарі рекомендувало залишатися в укритті загрозу ракетних ударів.

Окрім того, повідомляється, що вибухи також пролунали в Абу-Дабі та Катарі.

Тим часом армія оборони Ізраїлю заявила про набір 70 тисяч резервістів на тлі загострення ситуації навколо Ірану.