Влада України підтримала іранський народ на тлі нового конфлікту
Категорія
Політика
Дата публікації

МЗС України
Сибіга

Міністерство закордонних справ України висловило публічну й непохитну підтримку іранському народу після того, як Ізраїль та США розпочали масштабну військову операцію для повалення злочинного режиму в Тегерані.

Головні тези:

  • Україна схвалює масштабну оперцію США та Ізраїлю проти іранського режиму.
  • Попри це, вона закликає не нашкодити народу Ірану.

Україна залишається на боці іранського народу

Команда МЗС звертає увагу світу на те, що іранський режим багато десятиліть поспіль знущався не лише з власного народу, а й також з інших країн.

Ба більше, саме він надавав безпосередню військову підтримку Росії в її загарбницькій війні проти України.

Ми пам'ятаємо і ніколи не забудемо удари тисяч "Шахедів" по наших мирних містах і людях. Така співпраця режимів у Москві та Тегерані становить грубе порушення норм міжнародного права та підриває глобальні зусилля з відновлення миру і стабільності.

Українські дипломати нагадали, що злочинний режим у Тегерані витрачав колосальні ресурси саме на насильство, вбивства і хаос.

Про це багато разів говорив і глава держави Володимир Зеленський.

Підтверджуємо нашу незмінну позицію: ми бажаємо безпеки, процвітання та свободи іранському народу, а також стабільності та процвітання Близькому сходу. Ми дякуємо всім у світі, хто підтримував і підтримує іранський народ у цей складний час.

