Влада України підтримала іранський народ на тлі нового конфлікту

Міністерство закордонних справ України висловило публічну й непохитну підтримку іранському народу після того, як Ізраїль та США розпочали масштабну військову операцію для повалення злочинного режиму в Тегерані.
Головні тези:
- Україна схвалює масштабну оперцію США та Ізраїлю проти іранського режиму.
- Попри це, вона закликає не нашкодити народу Ірану.
Україна залишається на боці іранського народу
Команда МЗС звертає увагу світу на те, що іранський режим багато десятиліть поспіль знущався не лише з власного народу, а й також з інших країн.
Ба більше, саме він надавав безпосередню військову підтримку Росії в її загарбницькій війні проти України.
Українські дипломати нагадали, що злочинний режим у Тегерані витрачав колосальні ресурси саме на насильство, вбивства і хаос.
Про це багато разів говорив і глава держави Володимир Зеленський.
