Власти Украины поддержали иранский народ на фоне нового конфликта

Министерство иностранных дел Украины выразило публичную и твердую поддержку иранскому народу после того, как Израиль и США начали масштабную военную операцию для свержения преступного режима в Тегеране.

Украина остается на стороне иранского народа

Команда МИД обращает внимание мира на то, что иранский режим много десятилетий подряд издевался не только над собственным народом, но и другими странами.

Более того, именно он оказывал непосредственную военную поддержку России в ее захватнической войне против Украины.

Мы помним и никогда не забудем удары тысяч "Шахедов" по нашим мирным городам и людям. Такое сотрудничество режимов в Москве и Тегеране является грубым нарушением норм международного права и подрывает глобальные усилия по восстановлению мира и стабильности.

Украинские дипломаты напомнили, что преступный режим в Тегеране тратил колоссальные ресурсы именно на насилие, убийства и хаос.

Об этом многократно говорил и глава государства Владимир Зеленский.