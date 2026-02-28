Власти Украины поддержали иранский народ на фоне нового конфликта

Министерство иностранных дел Украины выразило публичную и твердую поддержку иранскому народу после того, как Израиль и США начали масштабную военную операцию для свержения преступного режима в Тегеране.
Главные тезисы
- Украина одобряет масштабную операцию США и Израиля против иранского режима.
- Несмотря на это, она призывает не навредить народу Ирана.
Украина остается на стороне иранского народа
Команда МИД обращает внимание мира на то, что иранский режим много десятилетий подряд издевался не только над собственным народом, но и другими странами.
Более того, именно он оказывал непосредственную военную поддержку России в ее захватнической войне против Украины.
Украинские дипломаты напомнили, что преступный режим в Тегеране тратил колоссальные ресурсы именно на насилие, убийства и хаос.
Об этом многократно говорил и глава государства Владимир Зеленский.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-