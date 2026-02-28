"Захватите власть в вашей стране". Трамп публично обратился к иранцам

Американский лидер Дональд Трамп призвал иранский народ воспользоваться масштабной операцией США и Израиля, чтобы уничтожить преступный режим в Тегеране и завоевать свободу.

Трамп рассчитывает на инициативу со стороны иранцев

По словам главы Белого дома, члены иранских сил безопасности получат гарантированный "иммунитет", если они сложат оружие и не будут сопротивляться американским военным.

Если же этого не произойдет, то их ждет "неизбежная смерть".

Когда мы закончим, захватите власть в вашей стране. Она будет вашей. Это, вероятно, будет ваша единственная возможность за многие поколения. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, утром 28 февраля американский лидер официально объявил, что по его указу США начали "масштабные боевые операции в Иране".

Впоследствии стало известно, что громкие взрывы прогремели в районе Пастер в Тегеране, где расположен высокозащищенный комплекс, где находятся резиденция и офис верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Кроме того, Дональд Трамп публично предупредил, что в результате его военной операции в Иране могут погибнуть граждане США: