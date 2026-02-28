Трамп назвал главные причины начала военной операции против Ирана
Трамп назвал главные причины начала военной операции против Ирана

Трамп
Источник:  Axios

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана стала результатом провальных переговоров по ядерному соглашению. При этом он говорит, что может закончить кампанию через три дня.

Главные тезисы

  • Главной причиной начала военной операции против Ирана стал провал переговоров по ядерному соглашению, заявил президент Трамп.
  • Трамп также указал на долгосрочное поведение Ирана, которое привело к принятию решения о нанесении ударов против страны.

Трамп атаковал Иран из-за провала переговоров по ядерному соглашению

Трамп назвал сроки продления военной операции против Ирана.

Я могу затянуть процесс и взять все под свой контроль, или же покончить с этим через два-три. Дня и сказать иранцам: "Увидимся через несколько лет, если вы начнете восстанавливать (свои ядерные и ракетные программы — ред.).

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он добавил, что во всяком случае, Ирану понадобится несколько лет, чтобы отправиться после сегодняшней атаки.

Также Дональд Трамп назвал две основные причины, по которым принял решение нанести удары. Первая из них — провела переговоры на этой неделе, которые вели его посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Иранцы приблизились, а потом отступили — приблизились, а потом отступили. Из этого я понял, что они действительно не хотят соглашения.

Второй причиной президент США назвал поведение Ирана за последние несколько десятилетий. Трамп уточнил, что работая над своей речью 27 февраля по поводу атаки, он поручил собрать своей команде информацию обо всех связанных с Ираном атаках по всему миру за последние 25 лет.

Я видел, что каждый месяц они делали что-нибудь плохое, что-то взрывали или убивали кого-то.

Также Трамп сказал, что Иран начал восстановление некоторых ядерных объектов, которые США и Израиль повредили в ходе 12-дневной войны в июне 2025 года.

