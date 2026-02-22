Премьер Дании поставила Трампа на место после новой выходки касательно Гренландии
Премьер Дании поставила Трампа на место после новой выходки касательно Гренландии

Фредериксен ответила на заявление Трампа
Источник:  online.ua

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен с иронией прокомментировала новое заявление президента США Дональда Трампа о его "медицинских инициативах" в Гренландии.

Главные тезисы

  • Трамп снова прибегает к посягательствам на Гренландию.
  • Объединенное арктическое командование Дании сообщило об эвакуации члена экипажа, нуждавшегося в неотложной медицинской помощи, из американской подводной лодки в водах Гренландии.

Фредериксен ответила на заявление Трампа

Недавно глава Белого дома публично объявил, что он сотрудничает с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, ведь хочет отправить больничное судно в Гренландию.

Впоследствии Дональд Трамп добавил, что направляет в Гренландию большой медицинский корабль.

По словам американского лидера, он намерен оказать помощь "многим больным людям". На этом фоне Трамп цинично соврал, что они "не получают необходимого лечения".

На эти скандальные высказывания сразу отреагировала премьер-министр Дании:

Я рада жить в стране, где у всех есть свободный и равный доступ к здравоохранению. Где не страховка и не состояние определяют, получишь ли ты должное лечение. Такой же подход применяется в Гренландии. Хорошего воскресного дня всем вам!

Мэтте Фредериксен

Что важно понимать, министр обороны Дании утверждает, что нет никаких данных о планах по отправке в Гренландию американского медицинского судна.

