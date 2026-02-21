Трамп рассматривает сценарий ликвидации верховного лидера Ирана
Главные тезисы

Трамп
Источник:  Axios

Как утверждают инсайдеры издания Axios, президент США Дональд Трамп располагает сценарием ликвидации верховного лидера Ирана и его сына, который подготовили американские спецслужбы. Однако пока неизвестно, что готов ли он его применить.

Главные тезисы

  • Окружение Трампа призывает его действовать сдержанно и не принимать резких решений.
  • Иран пока не готов идти на уступки в переговорах с США.

У Трампа есть несколько вариантов действий

Глава Белого дома все еще ожидает уступок со стороны Ирана относительно своей ядерной программы.

Однако если официальный Тегеран не изменит свою позицию, существует высокая вероятность того, что США используют силовые сценарии решения проблемы.

Один из них предполагает ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи и его сына.

Что важно понимать, последнего считают потенциальным преемником своего отца.

Также США могут устранить ряд мулл с иранской верхушки.

Несмотря на то, что Дональд Трамп пока не принял окончательного решения в сложившейся ситуации, сценарий с ликвидацией Хаменеи уже несколько недель лежит на его столе в Белом доме.

Если Иран хочет предотвратить удары, они должны выйти к нам с предложением, от которого мы не можем отказаться. Они же продолжают игнорировать "окно возможности", — посетовал СМИ инсайдер из окружения Трампа.

Он также предупредил, что президент США не собирается ждать слишком долго.

