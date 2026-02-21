Трамп розглядає сценарій ліквідації верховного лідера Ірану

Як стверджують інсайдери видання Axios, президент США Дональд Трамп має у своєму розпорядженні сценарій ліквідації верховного лідера Ірану та його сина, який підготували американські спецслужби. Однак поки невідомо, що готовий він його застосувати.

Трамп має кілька варіантів дій

Очільник Білого дому все ще чекає на поступки з боку Ірану щодо своєї ядерної програми.

Однак, якщо офіційний Тегеран не змінить свою позицію, існує висока ймовірність того, що США використають силові сценарії вирішення проблеми.

Один з них передбачає ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї та його сина.

Що важливо розуміти, останнього вважають потенційним наступником свого батька.

Також США можуть усунути низки мулл з іранської верхівки.

Попри те, що Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення у ситуації, що склалася, сценарій з ліквідацією Хаменеї уже кілька тижнів лежить на його столі в Білому домі.

Якщо Іран хоче запобігти ударам, вони мають вийти до нас з пропозицією, від якої ми не можемо відмовитися. Вони ж продовжують ігнорувати "вікно можливості", — поскаржився ЗМІ інсайдер із оточення Трампа.

Він також попередив, що президент США не збирається чекати надто довго.