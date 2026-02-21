Трамп розглядає сценарій ліквідації верховного лідера Ірану
Трамп розглядає сценарій ліквідації верховного лідера Ірану

Трамп
Read in English
Джерело:  Axios

Як стверджують інсайдери видання Axios, президент США Дональд Трамп має у своєму розпорядженні сценарій ліквідації верховного лідера Ірану та його сина, який підготували американські спецслужби. Однак поки невідомо, що готовий він його застосувати.

Головні тези:

  • Оточення Трампа закликає його діяти стримано та не ухвалювати рішень поквапом.
  • Іран поки не готовий іти на поступки у переговорах зі США.

Трамп має кілька варіантів дій

Очільник Білого дому все ще чекає на поступки з боку Ірану щодо своєї ядерної програми.

Однак, якщо офіційний Тегеран не змінить свою позицію, існує висока ймовірність того, що США використають силові сценарії вирішення проблеми.

Один з них передбачає ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї та його сина.

Що важливо розуміти, останнього вважають потенційним наступником свого батька.

Також США можуть усунути низки мулл з іранської верхівки.

Попри те, що Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення у ситуації, що склалася, сценарій з ліквідацією Хаменеї уже кілька тижнів лежить на його столі в Білому домі.

Якщо Іран хоче запобігти ударам, вони мають вийти до нас з пропозицією, від якої ми не можемо відмовитися. Вони ж продовжують ігнорувати "вікно можливості", — поскаржився ЗМІ інсайдер із оточення Трампа.

Він також попередив, що президент США не збирається чекати надто довго.

