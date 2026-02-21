Трамп розглядає сценарій ліквідації верховного лідера Ірану

Як стверджують інсайдери видання Axios, президент США Дональд Трамп має у своєму розпорядженні сценарій ліквідації верховного лідера Ірану та його сина, який підготували американські спецслужби. Однак поки невідомо, що готовий він його застосувати.
Головні тези:
- Оточення Трампа закликає його діяти стримано та не ухвалювати рішень поквапом.
- Іран поки не готовий іти на поступки у переговорах зі США.
Трамп має кілька варіантів дій
Очільник Білого дому все ще чекає на поступки з боку Ірану щодо своєї ядерної програми.
Однак, якщо офіційний Тегеран не змінить свою позицію, існує висока ймовірність того, що США використають силові сценарії вирішення проблеми.
Один з них передбачає ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї та його сина.
Що важливо розуміти, останнього вважають потенційним наступником свого батька.
Також США можуть усунути низки мулл з іранської верхівки.
Попри те, що Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення у ситуації, що склалася, сценарій з ліквідацією Хаменеї уже кілька тижнів лежить на його столі в Білому домі.
Він також попередив, що президент США не збирається чекати надто довго.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-