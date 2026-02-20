Іран засудив до смертної кари 26 протестувальників — правозахисники
Категорія
Світ
Дата публікації

Іран засудив до смертної кари 26 протестувальників — правозахисники

Іран
Джерело:  Укрінформ

В Ірані щонайменше 26 учасників загальнонаціональних протестів були засуджені до смертної кари. Разом з тим тривають аналогічні суди за звинуваченнями, у тому числі, щодо неповнолітніх.

Головні тези:

  • У Ірані засудили до смертної кари 26 учасників загальнонаціональних протестів.
  • Засуджені включають навіть неповнолітніх, їх тримають у в'язницях у різних містах Ірану.
  • Правозахисники закликають міжнародну спільноту звернути увагу на цю ситуацію та вплинути на Іран політичним тиском.

Іран карає учасників масштабних протестів

Про це повідомляє правозахисна організація Iran Human Rights (IHRNGO).

За даними організації, щонайменше двадцять шість протестувальників були засуджені до смертної кари під час попередніх судових процесів.

Семеро засуджених до смертної кари протестувальників є співвідповідачами в одній справі. Їх утримують у в’язницях провінції Тегеран/Альборз.

Інші 19 засуджених учасників демонстрацій утримуються у містах Кум та Ісфаган.

Зазначається, що хоча судові процеси і "зізнання" осіб, яким загрожує смертна кара транслювали іранські державні ЗМІ, жодне офіційне джерело не оголошувало вироків у цих 26 справах.

Водночас нині іранські державні ЗМІ транслюють аналогічні судові процеси над ще чотирма протестувальниками, двоє з обвинувачених — неповнолітні.

IHRNGO закликає міжнародну спільноту, громадянське суспільство та громадськість підвищити політичну ціну цих смертних вироків шляхом політичного тиску та постійних і скоординованих кампаній.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Військові США готуються до можливих операцій проти Ірану
США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп підтримав потенційну зміну режиму аятол в Ірані
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп обговорює терміни завдання нових ударів по Ірану — інсайдери
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?