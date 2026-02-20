Іран засудив до смертної кари 26 протестувальників — правозахисники

В Ірані щонайменше 26 учасників загальнонаціональних протестів були засуджені до смертної кари. Разом з тим тривають аналогічні суди за звинуваченнями, у тому числі, щодо неповнолітніх.

Іран карає учасників масштабних протестів

Про це повідомляє правозахисна організація Iran Human Rights (IHRNGO).

За даними організації, щонайменше двадцять шість протестувальників були засуджені до смертної кари під час попередніх судових процесів.

Семеро засуджених до смертної кари протестувальників є співвідповідачами в одній справі. Їх утримують у в’язницях провінції Тегеран/Альборз.

Інші 19 засуджених учасників демонстрацій утримуються у містах Кум та Ісфаган.

Зазначається, що хоча судові процеси і "зізнання" осіб, яким загрожує смертна кара транслювали іранські державні ЗМІ, жодне офіційне джерело не оголошувало вироків у цих 26 справах.

Водночас нині іранські державні ЗМІ транслюють аналогічні судові процеси над ще чотирма протестувальниками, двоє з обвинувачених — неповнолітні.