Трамп підтримав потенційну зміну режиму аятол в Ірані
Трамп
Джерело:  Reuters

Президент США Дональд Трамп підтримав потенційну зміну режиму в Ірані та заявив, що скоро на Близькому Сході зʼявиться "величезна сила", адже Пентагон відправив до регіону другий авіаносець.

Головні тези:

  • Трамп висловив підтримку можливій зміні режиму в Ірані та заявив про наявність “величезної сили” на Близькому Сході.
  • Американський лідер наголосив на необхідності включення балістичних ракет у ядерні переговори з Іраном.

Трамп заявив про ймовірну зміну режиму в Ірані

Коли у нього запитали, чи хоче він змінити режим в Ірані, він відповів, що "здається, це було б найкраще, що могло б статися".

Водночас американський лідер не назвав, хто саме, на його думку, мав би прийти до влади в Ірані, але наголосив, що "є такі люди".

Протягом 47 років вони тільки й роблять, що розмовляють, розмовляють і розмовляють. Тим часом поки вони розмовляють, ми втратили багато життів. Відірвані ноги, відірвані руки, відірвані обличчя. Ми продовжуємо це вже дуже довго.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

У США хочуть, аби ядерні переговори з Іраном також охоплювали балістичні ракети країни, підтримку збройних угруповань в регіоні та ставлення до іранського народу. В Ірані заявили, що готові обговорити обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, однак заперечили можливість повʼязувати це питання з ракетами.

Водночас Трамп погрожує завдати ударів по Ірану, якщо угода не буде досягнута, а Тегеран пообіцяв вжити заходів у відповідь. Відомо, що минулого року США атакували ядерні обʼєкти Ірану.

На запитання, що залишилося для удару по ядерних обʼєктах, президент США відповів:

Пил. Якщо ми це зробимо, це буде найменшою частиною місії, але ми, ймовірно, захопимо все, що залишиться.

Також у Трампа запитали, чому другий авіаносець прямує до Близького Сходу:

На випадок, якщо ми не домовимося, він нам знадобиться... якщо він нам знадобиться, він буде готовий.

Своєю чергою один із чиновників на умовах анонімності сказав, що авіаносцю потрібно щонайменше тиждень, аби дістатися Близького Сходу.

