Трамп поддержал потенциальное изменение режима аятолл в Иране

Президент США Дональд Трамп поддержал потенциальную смену режима в Иране и заявил, что в ближайшее время на Ближнем Востоке появится "огромная сила", ведь Пентагон отправил в регион второй авианосец.
Главные тезисы
- Трамп выразил поддержку потенциальному изменению режима в Иране и обсуждению баллистических ракет в контексте ядерных переговоров.
- Передвижение второго авианосца к Ближнему Востоку связано с растущей напряженностью в регионе.
Трамп заявил о вероятном изменении режима в Иране
Когда у него спросили, хочет ли он изменить режим в Иране, он ответил, что "кажется, это было бы самое лучшее, что могло произойти".
В то же время американский лидер не назвал, кто именно, по его мнению, должен прийти к власти в Иране, но подчеркнул, что "есть такие люди".
В США хотят, чтобы ядерные переговоры с Ираном также охватывали баллистические ракеты страны, поддержку вооруженных группировок в регионе и отношение к иранскому народу. В Иране заявили, что готовы обсудить ограничение своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, однако отрицали возможность увязывать этот вопрос с ракетами.
В то же время Трамп угрожает нанести удары по Ирану, если соглашение не будет достигнуто, а Тегеран пообещал принять ответные меры. Известно, что в прошлом году США атаковали ядерные объекты Ирана.
На оставшийся вопрос для удара по ядерным объектам президент США ответил:
Также у Трампа спросили, почему второй авианосец следует к Ближнему Востоку:
Если мы не договоримся, он нам понадобится... если он нам понадобится, он будет готов.
В свою очередь один из чиновников на условиях анонимности сказал, что авианосцу нужно не менее недели, чтобы добраться до Ближнего Востока.
