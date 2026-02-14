Трамп поддержал потенциальное изменение режима аятолл в Иране
Трамп поддержал потенциальное изменение режима аятолл в Иране

Трамп
Источник:  Reuters

Президент США Дональд Трамп поддержал потенциальную смену режима в Иране и заявил, что в ближайшее время на Ближнем Востоке появится "огромная сила", ведь Пентагон отправил в регион второй авианосец.

Главные тезисы

  • Трамп выразил поддержку потенциальному изменению режима в Иране и обсуждению баллистических ракет в контексте ядерных переговоров.
  • Передвижение второго авианосца к Ближнему Востоку связано с растущей напряженностью в регионе.

Трамп заявил о вероятном изменении режима в Иране

Когда у него спросили, хочет ли он изменить режим в Иране, он ответил, что "кажется, это было бы самое лучшее, что могло произойти".

В то же время американский лидер не назвал, кто именно, по его мнению, должен прийти к власти в Иране, но подчеркнул, что "есть такие люди".

В течение 47 лет они только и делают, что говорят, говорят и говорят. Между тем, пока они разговаривают, мы потеряли много жизней. Оторванные ноги, оторванные руки, оторванные лица. Мы продолжаем это очень долго.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

В США хотят, чтобы ядерные переговоры с Ираном также охватывали баллистические ракеты страны, поддержку вооруженных группировок в регионе и отношение к иранскому народу. В Иране заявили, что готовы обсудить ограничение своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, однако отрицали возможность увязывать этот вопрос с ракетами.

В то же время Трамп угрожает нанести удары по Ирану, если соглашение не будет достигнуто, а Тегеран пообещал принять ответные меры. Известно, что в прошлом году США атаковали ядерные объекты Ирана.

На оставшийся вопрос для удара по ядерным объектам президент США ответил:

Пыль. Если мы это сделаем, это будет самой маленькой частью миссии, но мы, вероятно, захватим все, что останется.

Также у Трампа спросили, почему второй авианосец следует к Ближнему Востоку:

Если мы не договоримся, он нам понадобится... если он нам понадобится, он будет готов.

В свою очередь один из чиновников на условиях анонимности сказал, что авианосцу нужно не менее недели, чтобы добраться до Ближнего Востока.

