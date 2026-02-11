Я урегулировал по меньшей мере шесть войн благодаря тарифам — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство его предшественников проводили неудачную торговую политику, в то время как он добился успехов в этой сфере, используя тарифы как инструмент внешней политики.

Трамп похвастался своими тарифами как инструментами окончания войн

У нас были президенты, которые были плохими бизнесменами. Мне нравился Рональд Рейган, но Рональд Рейган был плох в торговле, — заявил Трамп. Поделиться

Ведущий Ларри Кадлоу возразил: «Я хорошо помню времена Рейгана… Он был более жестким в вопросах торговли, чем вы…».

В ответ Трамп указал, что Рейган разрешил Японии и Германии прийти на американский рынок. "Они пришли и забрали наш автомобильный рынок", — сказал он.

По словам главы Белого дома, "если посмотреть на каждого президента за последние 50 лет, они были плохи в торговле".

Но я не плох в торговле. Я очень хорош в торговле. Дональд Трамп Президент США

Трамп также отметил успехи своей тарифной политики и связал ее с вопросами национальной безопасности.

Он еще раз повторил, что урегулировал восемь войн, из которых «не менее шести были урегулированы благодаря тарифам».

Иными словами, я сказал: если вы не прекратите войну, я введу против вас тарифы, потому что я не хочу видеть, как людей убивают… Премьер-министр Пакистана сказал: президент Трамп спас по меньшей мере 10 миллионов жизней, когда заставил нас прекратить воевать (с Индией, — ред.). На мой взгляд, без тарифов это не удалось бы. Поделиться

Такой же подход Трамп, по его словам, применял и к Азербайджану.

Война продолжалась, похоже, 32 года. Я решил это за один день… Мы урегулировали ту войну примерно через полтора дня.

Он также отметил, что сейчас Индия покупает очень мало российской нефти.

Они резко сократили, а я лишь немного на них нажал. Поделиться

Трамп подчеркнул, что все эти аргументы должен учесть Верховный суд, рассматривающий правомерность введения тарифов по соображениям национальной безопасности.