Я урегулировал по меньшей мере шесть войн благодаря тарифам — Трамп
Политика
Я урегулировал по меньшей мере шесть войн благодаря тарифам — Трамп

Источник:  Fox News

Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство его предшественников проводили неудачную торговую политику, в то время как он добился успехов в этой сфере, используя тарифы как инструмент внешней политики.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп заявил, что его тарифы помогли урегулировать не менее шести войн, связывая использование тарифов с вопросами национальной безопасности.
  • Трамп подчеркивает свою эффективность в торговой политике и указывает на неудачи предыдущих президентов в этой сфере.

Трамп похвастался своими тарифами как инструментами окончания войн

У нас были президенты, которые были плохими бизнесменами. Мне нравился Рональд Рейган, но Рональд Рейган был плох в торговле, — заявил Трамп.

Ведущий Ларри Кадлоу возразил: «Я хорошо помню времена Рейгана… Он был более жестким в вопросах торговли, чем вы…».

В ответ Трамп указал, что Рейган разрешил Японии и Германии прийти на американский рынок. "Они пришли и забрали наш автомобильный рынок", — сказал он.

По словам главы Белого дома, "если посмотреть на каждого президента за последние 50 лет, они были плохи в торговле".

Но я не плох в торговле. Я очень хорош в торговле.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп также отметил успехи своей тарифной политики и связал ее с вопросами национальной безопасности.

Он еще раз повторил, что урегулировал восемь войн, из которых «не менее шести были урегулированы благодаря тарифам».

Иными словами, я сказал: если вы не прекратите войну, я введу против вас тарифы, потому что я не хочу видеть, как людей убивают… Премьер-министр Пакистана сказал: президент Трамп спас по меньшей мере 10 миллионов жизней, когда заставил нас прекратить воевать (с Индией, — ред.). На мой взгляд, без тарифов это не удалось бы.

Такой же подход Трамп, по его словам, применял и к Азербайджану.

Война продолжалась, похоже, 32 года. Я решил это за один день… Мы урегулировали ту войну примерно через полтора дня.

Он также отметил, что сейчас Индия покупает очень мало российской нефти.

Они резко сократили, а я лишь немного на них нажал.

Трамп подчеркнул, что все эти аргументы должен учесть Верховный суд, рассматривающий правомерность введения тарифов по соображениям национальной безопасности.

Мы ждем большого решения Верховного суда… Надеюсь, Верховный суд сделает то, что правильно для страны.

