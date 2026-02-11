Я врегулював щонайменше шість війн завдяки тарифам — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що більшість його попередників проводили невдалу торговельну політику, тоді як він досяг успіхів у цій сфері, використовуючи тарифи як інструмент зовнішньої політики.
Головні тези:
- Дональд Трамп стверджує, що завдяки тарифам він врегулював щонайменше шість війн, підкреслюючи успіхи своєї торговельної політики.
- Трамп пов'язує використання тарифів як інструменту зовнішньої політики з питаннями національної безпеки, що, за його словами, допомогло у вирішенні конфліктів.
- Президент США виділяє тарифи як ключовий фактор у врегулюванні війни з Пакистаном та Азербайджаном, надаючи аргументи в поданнях до Верховного суду.
Трамп похвалився своїми тарифами як інструментами закінчення війн
Ведучий Ларрі Кадлоу заперечив: «Я добре пам’ятаю часи Рейгана… Він був жорсткішим у питаннях торгівлі, ніж ви…».
У відповідь Трамп вказав, що Рейган дозволив Японії та Німеччині прийти на американський ринок. «Вони прийшли й забрали наш автомобільний ринок», — сказав він.
За словами глави Білого дому, «якщо подивитися на кожного президента за останні 50 років, вони були погані в торгівлі».
Трамп також наголосив на успіхах своєї тарифної політики й пов’язав її з питаннями національної безпеки.
Він вкотре повторив, що врегулював вісім воєн, із яких «щонайменше шість були врегульовані завдяки тарифам».
Такий самий підхід Трамп, за його словами, застосовував і до Азербайджану.
Війна тривала, здається, 32 роки. Я вирішив це за один день… Ми врегулювали ту війну приблизно за півтора дня.
Він також зауважив, що зараз Індія «купує дуже мало» російської нафти.
Трамп підкреслив, що всі ці аргументи має врахувати Верховний суд, який розглядатиме правомірність запровадження тарифів з міркувань національної безпеки.
Ми чекаємо на велике рішення Верховного суду… Сподіваюся, Верховний суд зробить те, що правильно для країни.
