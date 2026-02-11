Я врегулював щонайменше шість війн завдяки тарифам — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що більшість його попередників проводили невдалу торговельну політику, тоді як він досяг успіхів у цій сфері, використовуючи тарифи як інструмент зовнішньої політики.

Трамп похвалився своїми тарифами як інструментами закінчення війн

Ми мали президентів, які були нікудишніми бізнесменами. Мені подобався Рональд Рейган, але Рональд Рейган був поганий у торгівлі, — заявив Трамп. Поширити

Ведучий Ларрі Кадлоу заперечив: «Я добре пам’ятаю часи Рейгана… Він був жорсткішим у питаннях торгівлі, ніж ви…».

У відповідь Трамп вказав, що Рейган дозволив Японії та Німеччині прийти на американський ринок. «Вони прийшли й забрали наш автомобільний ринок», — сказав він.

За словами глави Білого дому, «якщо подивитися на кожного президента за останні 50 років, вони були погані в торгівлі».

Але я не поганий у торгівлі. Я дуже хороший у торгівлі. Дональд Трамп Президент США

Трамп також наголосив на успіхах своєї тарифної політики й пов’язав її з питаннями національної безпеки.

Він вкотре повторив, що врегулював вісім воєн, із яких «щонайменше шість були врегульовані завдяки тарифам».

Інакше кажучи, я сказав: якщо ви не припините війну, я запроваджу проти вас тарифи, бо я не хочу бачити, як людей убивають… Прем’єр-міністр Пакистану сказав: президент Трамп врятував щонайменше 10 мільйонів життів, коли змусив нас припинити воювати (з Індією, — ред.), бо вони планували перейти до ядерної стадії. На мою думку, без тарифів це не вдалося б. Поширити

Такий самий підхід Трамп, за його словами, застосовував і до Азербайджану.

Війна тривала, здається, 32 роки. Я вирішив це за один день… Ми врегулювали ту війну приблизно за півтора дня.

Він також зауважив, що зараз Індія «купує дуже мало» російської нафти.

Вони різко скоротили, а я лише трохи на них натиснув. Поширити

Трамп підкреслив, що всі ці аргументи має врахувати Верховний суд, який розглядатиме правомірність запровадження тарифів з міркувань національної безпеки.