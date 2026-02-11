Польща відкинула запрошення Трампа до Ради миру
Польща відкинула запрошення Трампа до Ради миру

Польська влада пояснила своє рішення щодо Ради миру
Джерело:  online.ua

Польський прем’єр Дональд Туск офіційно підтвердив, що Варшава вирішила не приєднуватися до Ради миру, яку започаткував президент США Дональд Трамп.

Головні тези:

  • Прем’єр Польщі припустив, що це рішення можуть переглянути у майбутньому.
  • Перше засідання Ради миру відбудеться 19 лютого у Вашингтоні.

Польська влада пояснила своє рішення щодо Ради миру

З заявою з цього приводу Дональд Туск виступив напередодні засідання Ради безпеки, яку скликав президент Кароль Навроцький, пише Onet.

Настав час чітко і ясно сказати, що за нинішніх обставин Польща не приєднається до роботи Ради з питань миру, але ми будемо аналізувати ситуацію гнучко і відкрито.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

Попри це, він також додав, що для офіційної Варшава відносини з США є і залишатимуться пріоритетом.

На цьому тлі прем’єр озвучив припущення, що обставини зміняться, і Польща перегляне своє рішення щодо пропозиції Трампа.

Що важливо розуміти, перше засідання Ради миру відбудеться 19 лютого у Вашингтоні.

Запрошення на нього вже отримали представники польської влади.

Як зазначив Туск, якщо президент Польщі візьме в ньому участь, то має керуватися вказівками від уряду:

Якщо президент вирішить бути присутнім на зустрічі в Сполучених Штатах 19 лютого як свідок, він, звичайно, отримає від уряду повне досьє щодо подальших дій.

