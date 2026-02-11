Польща відкинула запрошення Трампа до Ради миру

Польський прем’єр Дональд Туск офіційно підтвердив, що Варшава вирішила не приєднуватися до Ради миру, яку започаткував президент США Дональд Трамп.
Головні тези:
- Прем’єр Польщі припустив, що це рішення можуть переглянути у майбутньому.
- Перше засідання Ради миру відбудеться 19 лютого у Вашингтоні.
Польська влада пояснила своє рішення щодо Ради миру
З заявою з цього приводу Дональд Туск виступив напередодні засідання Ради безпеки, яку скликав президент Кароль Навроцький, пише Onet.
Попри це, він також додав, що для офіційної Варшава відносини з США є і залишатимуться пріоритетом.
На цьому тлі прем’єр озвучив припущення, що обставини зміняться, і Польща перегляне своє рішення щодо пропозиції Трампа.
Що важливо розуміти, перше засідання Ради миру відбудеться 19 лютого у Вашингтоні.
Запрошення на нього вже отримали представники польської влади.
Як зазначив Туск, якщо президент Польщі візьме в ньому участь, то має керуватися вказівками від уряду:
