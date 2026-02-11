Польща відкинула запрошення Трампа до Ради миру

Польський прем’єр Дональд Туск офіційно підтвердив, що Варшава вирішила не приєднуватися до Ради миру, яку започаткував президент США Дональд Трамп.

Польська влада пояснила своє рішення щодо Ради миру

З заявою з цього приводу Дональд Туск виступив напередодні засідання Ради безпеки, яку скликав президент Кароль Навроцький, пише Onet.

Настав час чітко і ясно сказати, що за нинішніх обставин Польща не приєднається до роботи Ради з питань миру, але ми будемо аналізувати ситуацію гнучко і відкрито. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Попри це, він також додав, що для офіційної Варшава відносини з США є і залишатимуться пріоритетом.

На цьому тлі прем’єр озвучив припущення, що обставини зміняться, і Польща перегляне своє рішення щодо пропозиції Трампа.

Що важливо розуміти, перше засідання Ради миру відбудеться 19 лютого у Вашингтоні.

Запрошення на нього вже отримали представники польської влади.

Як зазначив Туск, якщо президент Польщі візьме в ньому участь, то має керуватися вказівками від уряду: