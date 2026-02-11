Польша отклонила приглашение Трампа в Совет мира
Категория
Мир
Дата публикации

Польша отклонила приглашение Трампа в Совет мира

Польские власти объяснили свое решение относительно Совета мира
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Польский премьер Дональд Туск официально подтвердил, что Варшава решила не присоединяться к Совету мира, который основал президент США Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • Премьер Польши предположил, что это решение может быть пересмотрено в будущем.
  • Первое заседание Совета мира состоится 19 февраля в Вашингтоне.

Польские власти объяснили свое решение относительно Совета мира

С заявлением по этому поводу Дональд Туск выступил накануне заседания Совбеза, который созвал президент Кароль Навроцкий, пишет Onet.

Пора четко и ясно сказать, что в нынешних обстоятельствах Польша не присоединится к работе Совета по вопросам мира, но мы будем анализировать ситуацию гибко и открыто.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Несмотря на это, он также добавил, что для официальной Варшавы отношения с США есть и будут оставаться приоритетом.

На этом фоне премьер озвучил предположение, что обстоятельства изменятся, и Польша пересмотрит свое решение.

Что важно понимать, первое заседание Совета мира состоится 19 февраля в Вашингтоне.

Приглашение на него уже получили представители польских властей.

Как отметил Туск, если президент Польши примет в нем участие, то он должен будет руководствоваться указаниями от правительства:

Если президент решит присутствовать на встрече в Соединенных Штатах 19 февраля в качестве свидетеля, он, конечно, получит от правительства полное досье по поводу дальнейших действий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Союзники закупят для Украины еще больше американского оружия
PURL продолжает расширяться
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Рада поддержала отсрочку для воинов, отслуживших год по "контракту 18-24"
Верховная Рада Украины
Новые решения Рада – что известно
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Европарламент одобрил предоставление Украине 90 млрд евро кредита
Европарламент
Голосование в Европарламенте прошло успешно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?