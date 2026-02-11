Польша отклонила приглашение Трампа в Совет мира

Польский премьер Дональд Туск официально подтвердил, что Варшава решила не присоединяться к Совету мира, который основал президент США Дональд Трамп.

Польские власти объяснили свое решение относительно Совета мира

С заявлением по этому поводу Дональд Туск выступил накануне заседания Совбеза, который созвал президент Кароль Навроцкий, пишет Onet.

Пора четко и ясно сказать, что в нынешних обстоятельствах Польша не присоединится к работе Совета по вопросам мира, но мы будем анализировать ситуацию гибко и открыто. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Несмотря на это, он также добавил, что для официальной Варшавы отношения с США есть и будут оставаться приоритетом.

На этом фоне премьер озвучил предположение, что обстоятельства изменятся, и Польша пересмотрит свое решение.

Что важно понимать, первое заседание Совета мира состоится 19 февраля в Вашингтоне.

Приглашение на него уже получили представители польских властей.

Как отметил Туск, если президент Польши примет в нем участие, то он должен будет руководствоваться указаниями от правительства: