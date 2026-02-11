Польша отклонила приглашение Трампа в Совет мира

Польский премьер Дональд Туск официально подтвердил, что Варшава решила не присоединяться к Совету мира, который основал президент США Дональд Трамп.
Главные тезисы
- Премьер Польши предположил, что это решение может быть пересмотрено в будущем.
- Первое заседание Совета мира состоится 19 февраля в Вашингтоне.
Польские власти объяснили свое решение относительно Совета мира
С заявлением по этому поводу Дональд Туск выступил накануне заседания Совбеза, который созвал президент Кароль Навроцкий, пишет Onet.
Несмотря на это, он также добавил, что для официальной Варшавы отношения с США есть и будут оставаться приоритетом.
На этом фоне премьер озвучил предположение, что обстоятельства изменятся, и Польша пересмотрит свое решение.
Что важно понимать, первое заседание Совета мира состоится 19 февраля в Вашингтоне.
Приглашение на него уже получили представители польских властей.
Как отметил Туск, если президент Польши примет в нем участие, то он должен будет руководствоваться указаниями от правительства:
