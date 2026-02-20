Иран приговорил к смертной казни 26 протестующих — правозащитники

В Иране по меньшей мере 26 участников общенациональных протестов были приговорены к смертной казни. Вместе с тем продолжаются аналогичные суды по обвинениям, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Иран наказывает участников масштабных протестов

Об этом сообщает правозащитная организация Iran Human Rights (IHRNGO).

По данным организации, по меньшей мере двадцать шесть протестующих были приговорены к смертной казни во время предыдущих судебных процессов.

Семь приговоренных к смертной казни протестующих являются соответчиками по одному делу. Их содержат в тюрьмах провинции Тегеран/Альборз.

Остальные 19 осужденных участников демонстраций содержатся в городах Кум и Исфаган. Поделиться

Отмечается, что хотя судебные процессы и "признание" лиц, которым грозит смертная казнь транслировали иранские государственные СМИ, ни один официальный источник не объявлял приговоры по этим 26 делам.

В то же время, иранские государственные СМИ транслируют аналогичные судебные процессы над еще четырьмя протестующими, двое из обвиняемых — несовершеннолетние.