Иран приговорил к смертной казни 26 протестующих — правозащитники
Мир
Иран приговорил к смертной казни 26 протестующих — правозащитники

Иран
Читати українською
Источник:  Укринформ

В Иране по меньшей мере 26 участников общенациональных протестов были приговорены к смертной казни. Вместе с тем продолжаются аналогичные суды по обвинениям, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Иран наказывает участников масштабных протестов

Об этом сообщает правозащитная организация Iran Human Rights (IHRNGO).

По данным организации, по меньшей мере двадцать шесть протестующих были приговорены к смертной казни во время предыдущих судебных процессов.

Семь приговоренных к смертной казни протестующих являются соответчиками по одному делу. Их содержат в тюрьмах провинции Тегеран/Альборз.

Остальные 19 осужденных участников демонстраций содержатся в городах Кум и Исфаган.

Отмечается, что хотя судебные процессы и "признание" лиц, которым грозит смертная казнь транслировали иранские государственные СМИ, ни один официальный источник не объявлял приговоры по этим 26 делам.

В то же время, иранские государственные СМИ транслируют аналогичные судебные процессы над еще четырьмя протестующими, двое из обвиняемых — несовершеннолетние.

IHRNGO призывает международное сообщество, гражданское общество и общественность повысить политическую цену этих смертных приговоров путем политического давления и постоянных и скоординированных кампаний.

