Военные США готовятся к возможным операциям против Ирана

Американские военные готовятся к возможным операциям против Ирана, которые могут продолжаться несколько недель, если президент Дональд Трамп отдаст приказ об атаке.

США готовятся к атакам по Ирану

Об этом сообщили Reuters два американских чиновника на условиях анонимности, передает Укринформ.

По словам чиновников, на этот раз планирование сложнее, чем операция Midnight Hammer в июне прошлого года, которая была, по сути, одноразовой атакой США, по иранским ядерным объектам.

Один из чиновников отметил, что в рамках новой кампании американские военные могут нанести удар не только по ядерной инфраструктуре, но и по государственным и объектам безопасности Ирана. Однако он отказался комментировать конкретные подробности.

Чиновник сказал, что США полностью ожидают ответ Ирана, что приведет к взаимным ударам.

Трамп неоднократно угрожал бомбить Иран из-за его ядерной программы, программы создания баллистических ракет и репрессии против оппозиции. В четверг он предупредил, что альтернатива дипломатическому решению этих вопросов будет «очень травматической, очень травматичной».

Иран заявил, что готов обсудить ограничение своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, но исключил обсуждение вопросов ракет. КСИР предупредила, что в случае ударов по иранской территории она может нанести ответный удар по любой американской военной базе.

США имеют базы по всему Ближнему Востоку, в частности, в Иордании, Кувейте, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.

На прошлой неделе американские и иранские дипломаты провели переговоры в Омане, касающиеся ядерной программы Тегерана. Трамп, выступая перед американскими военными в пятницу на базе в Северной Каролине, сказал, что «было тяжело договориться» с Ираном.

Иногда нужно бояться. Это единственное, что действительно поможет разрешить ситуацию, — сказал Трамп.

По просьбе прокомментировать подготовку к потенциально военной операции США, представитель Белого дома Анна Келли сказала: