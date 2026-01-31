В иранском порту произошел взрыв — есть погибший и раненые

По меньшей мере, один человек погиб и еще 14 человек получили ранения в результате взрыва в южном иранском порту Бандар-Аббас 31 января.

Взрыв в иранском порту: что известно

Причина взрыва пока неизвестна.

Иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim заявило, что сообщения в социальных сетях о том, что командир ВМС Корпуса стражей исламской революции стал мишенью при взрыве, «абсолютно неправдивы».

Иранские СМИ отметили, что взрыв расследуется, но не предоставили дополнительной информации.

Бандар-Аббас, где находится важнейший контейнерный порт Ирана, расположен в Ормузском проливе — жизненно важном водном пути между Ираном и Оманом, через который перевозится около пятой части мирового морского объема нефти.

В апреле прошлого года в порту произошел большой взрыв, в результате которого погибли десятки и получили ранения более 1 000 человек. Следователи тогда заявили, что взрыв произошел из-за недостатков соблюдения принципов гражданской обороны и безопасности.

Отдельно, по информации издания Tehran Times, четыре человека погибли в результате взрыва газа в городе Ахваз вблизи иракской границы.

Между тем двое израильских чиновников сообщили Reuters, что Израиль не причастен к взрывам в субботу, произошедшим на фоне обострения напряженности между Тегераном и Вашингтоном из-за подавления Ираном общенациональных протестов и ядерной программы страны.