США приняли новые санкции против Ирана — кто в списках

Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против Ирана за убийства мирных протестующих.
Главные тезисы
- США приняли новые санкции против Ирана из-за убийств мирных протестующих и направили их в отношении девяти судов теневого флота Ирана и компаний-владельцев.
- Меры санкций предназначены для предотвращения финансирования террористических групп и покрытия расходов на вооружение и безопасность режима.
США объявили о новых санкциях против Ирана
В Минфине США заявили, что санкции будут касаться девяти судов "теневого флота" Ирана, а также владеющих ими компаний.
В Министерстве финансов США добавили, что ограничения нацелены на уменьшение доходов иранского режима.
Этот доход, по праву принадлежащий иранскому народу, направляется на финансирование региональных террористических посредников, программ вооружения и служб безопасности, а не на базовые экономические услуги, которых смело требовал иранский народ.
На прошлой неделе администрация США объявила о пакете санкций против Ирана, который был нацелен на лиц, руководивших жестоким подавлением антиправительственных протестов в стране.
