США приняли новые санкции против Ирана — кто в списках
США приняли новые санкции против Ирана — кто в списках

U.S.Department of a Treasury
США
Read in English
Читати українською

Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против Ирана за убийства мирных протестующих.

Главные тезисы

  • США приняли новые санкции против Ирана из-за убийств мирных протестующих и направили их в отношении девяти судов теневого флота Ирана и компаний-владельцев.
  • Меры санкций предназначены для предотвращения финансирования террористических групп и покрытия расходов на вооружение и безопасность режима.

США объявили о новых санкциях против Ирана

В Минфине США заявили, что санкции будут касаться девяти судов "теневого флота" Ирана, а также владеющих ими компаний.

Все имущество и активы подсанкционных юридических и физических лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, будут заблокированы.

В Министерстве финансов США добавили, что ограничения нацелены на уменьшение доходов иранского режима.

Этот доход, по праву принадлежащий иранскому народу, направляется на финансирование региональных террористических посредников, программ вооружения и служб безопасности, а не на базовые экономические услуги, которых смело требовал иранский народ.

На прошлой неделе администрация США объявила о пакете санкций против Ирана, который был нацелен на лиц, руководивших жестоким подавлением антиправительственных протестов в стране.

