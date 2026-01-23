США ухвалили нові санкції проти Ірану — хто у списках
США ухвалили нові санкції проти Ірану — хто у списках

Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти Ірану за вбивства мирних протестувальників.

Головні тези:

  • США ухвалили нові санкції проти Ірану через вбивства мирних протестувальників.
  • Санкції стосуються дев'яти суден тіньового флоту Ірану та компаній-власників.
  • Мінфін США наголосив, що обмеження призначені для заборони фінансування терористичних груп і покриття витрат на озброєння і безпеку режиму.

США оголосили про нові санкції проти Ірану

У Мінфіні США заявили, що санкції стосуватимуться дев'яти суден "тіньового флоту" Ірану, а також компаній, які ними володіють.

Все майно та активи підсанкційних юридичних та фізичних осіб, що знаходяться у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб США, будуть заблокованими.

У Міністерстві фінансів США додали, що обмеження націлені на зменшення прибутків іранського режиму.

Цей дохід, який по праву належить іранському народу, натомість спрямовується на фінансування регіональних терористичних посередників, програм озброєння та служб безпеки, а не на базові економічні послуги, яких сміливо вимагав іранський народ.

Минулого тижня адміністрація США оголосила про пакет санкцій проти Ірану, який був націлений на осіб, що керували жорстоким придушенням антиурядових протестів в країні.

