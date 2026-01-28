"Заключите сделку!". Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров по заключению ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану на фоне приближения к стране авианосца США

По словам Трампа, авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" (USS Abraham Lincoln) уже находится по пути в регион. Он подчеркнул, что этот флот по своей мощи значительно превышает силы, ранее развернутые США у берегов Венесуэлы.

Огромная армада направляется в Иран. Она движется быстро, с большой силой, энтузиазмом и целеустремленностью… Как и в случае с Венесуэлой, он готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию, со скоростью и насилием, если это будет необходимо. Дональд Трамп Президент США

Он добавил, что основным требованием Вашингтона остается отказ Тегерана от ядерных амбиций. Президент США призвал иранские власти заключить "справедливое соглашение", которое бы гарантировало отсутствие ядерного оружия.

Пост Трампа

Как я уже говорил Ирану раньше, заключите соглашение! Они этого не сделали, и состоялась операция "Полночный молот", приведшая к значительным разрушениям в Иране. Следующий удар будет гораздо хуже! Не допустите, чтобы это повторилось. Поделиться

Иран уже ответил на заявления Трампа своими угрозами.

В прошлый раз, когда США по ошибке вмешались в войны в Афганистане и Ираке, они растратили более 7 триллионов долларов и потеряли более 7000 американских жизней. Иран готов к диалогу на основе взаимного уважения и интересов, но если на него существует, он защитится и отреагирует, как никогда раньше!

Накануне стало известно, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла в акваторию Индийского океана, войдя в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM).