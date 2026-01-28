"Укладіть угоду!". Трамп висунув жорсткий ультиматум Ірану
"Укладіть угоду!". Трамп висунув жорсткий ультиматум Ірану

Donald Trump
Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

Головні тези:

  • Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, погрожуючи масштабним ударом.
  • Ультиматум Трампа супроводжується наближенням до Ірану американського флоту.
  • Вимогою США залишається відмова Ірану від ядерних амбіцій.

Трамп висунув жорсткий ультиматум Ірану на тлі наближення до країни авіаносця США

За словами Трампа, авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" (USS Abraham Lincoln) уже перебуває на шляху до регіону. Він підкреслив, що цей флот за своєю потужністю значно перевищує сили, які раніше були розгорнуті США біля берегів Венесуели.

Величезна армада прямує до Ірану. Вона рухається швидко, з великою силою, ентузіазмом і цілеспрямованістю… Як і у випадку з Венесуелою, він готовий, бажає і здатний швидко виконати свою місію, зі швидкістю і насильством, якщо це буде необхідно.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він додав, що головною вимогою Вашингтона залишається відмова Тегерана від ядерних амбіцій. Президент США закликав іранську владу укласти "справедливу угоду", яка б гарантувала відсутність ядерної зброї.

Пост Трампа

Як я вже казав Ірану раніше, укладіть угоду! Вони цього не зробили, і відбулася операція "Опівнічний молот", яка призвела до значних руйнувань в Ірані. Наступний удар буде набагато гіршим! Не допустіть, щоб це повторилося.

Іран вже відповів на заяви Трампа своїми погрозами.

Минулого разу, коли США помилково втрутилися у війни в Афганістані та Іраку, вони розтратили понад 7 трильйонів доларів і втратили понад 7000 американських життів. Іран готовий до діалогу на основі взаємної поваги та інтересів, але якщо на нього тснтуь, він захиститься і відреагує, як ніколи раніше!

Напередодні стало відомо, що авіаносна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln прибула в акваторію Індійського океану, увійшовши до зони відповідальності Центрального командування США (CENTCOM).

