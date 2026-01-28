"Укладіть угоду!". Трамп висунув жорсткий ультиматум Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.
Головні тези:
- Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, погрожуючи масштабним ударом.
- Ультиматум Трампа супроводжується наближенням до Ірану американського флоту.
- Вимогою США залишається відмова Ірану від ядерних амбіцій.
Трамп висунув жорсткий ультиматум Ірану на тлі наближення до країни авіаносця США
За словами Трампа, авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" (USS Abraham Lincoln) уже перебуває на шляху до регіону. Він підкреслив, що цей флот за своєю потужністю значно перевищує сили, які раніше були розгорнуті США біля берегів Венесуели.
Він додав, що головною вимогою Вашингтона залишається відмова Тегерана від ядерних амбіцій. Президент США закликав іранську владу укласти "справедливу угоду", яка б гарантувала відсутність ядерної зброї.
Іран вже відповів на заяви Трампа своїми погрозами.
Минулого разу, коли США помилково втрутилися у війни в Афганістані та Іраку, вони розтратили понад 7 трильйонів доларів і втратили понад 7000 американських життів. Іран готовий до діалогу на основі взаємної поваги та інтересів, але якщо на нього тснтуь, він захиститься і відреагує, як ніколи раніше!
Напередодні стало відомо, що авіаносна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln прибула в акваторію Індійського океану, увійшовши до зони відповідальності Центрального командування США (CENTCOM).
