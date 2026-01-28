Фотопортрет Трампа і Путіна з'явився у Білому домі

Адміністрація США повісила спільну фотографію американського президента Дональда Трампа та нелегітимного очільника РФ Володимира Путіна у вестибюлі Білого дому.

Фото Трампа і Путіна “прикрашає” стіни Білого дому

На це звернула увагу журналістка PBS News Елізабет Ландерс.

Йдеться про спільну фотографію Трампа і Путіна із двостороннього саміту, який відбувся 15 серпня 2025 року на Алясці.

Поруч із цією світлиною — фотографія президента США з його онукою.

Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay — Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026

Нагадаємо, президент США та російський диктатор зустрілися в Анкориджі вперше за цієї каденції Трампа. Це також стало першою зустріччю американського лідера з Путіним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.