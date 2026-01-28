Фотопортрет Трампа і Путіна з'явився у Білому домі

Адміністрація США повісила спільну фотографію американського президента Дональда Трампа та нелегітимного очільника РФ Володимира Путіна у вестибюлі Білого дому.
Головні тези:
- Адміністрація США розмістила фотопортрет Трампа і Путина у вестибюлі Білого дому, який став несподіваним елементом декору.
- Фотографія відображає двосторонній саміт Трампа і Путина, який відбувся на Алясці у 2025 році, після вторгнення Росії в Україну.
Фото Трампа і Путіна “прикрашає” стіни Білого дому
На це звернула увагу журналістка PBS News Елізабет Ландерс.
Йдеться про спільну фотографію Трампа і Путіна із двостороннього саміту, який відбувся 15 серпня 2025 року на Алясці.
Поруч із цією світлиною — фотографія президента США з його онукою.
Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay— Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026
Нагадаємо, президент США та російський диктатор зустрілися в Анкориджі вперше за цієї каденції Трампа. Це також стало першою зустріччю американського лідера з Путіним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
