Фотопортрет Трампа і Путіна з'явився у Білому домі
Фотопортрет Трампа і Путіна з'явився у Білому домі

Трамп

Адміністрація США повісила спільну фотографію американського президента Дональда Трампа та нелегітимного очільника РФ Володимира Путіна у вестибюлі Білого дому.

Головні тези:

  • Адміністрація США розмістила фотопортрет Трампа і Путина у вестибюлі Білого дому, який став несподіваним елементом декору.
  • Фотографія відображає двосторонній саміт Трампа і Путина, який відбувся на Алясці у 2025 році, після вторгнення Росії в Україну.

Фото Трампа і Путіна “прикрашає” стіни Білого дому

На це звернула увагу журналістка PBS News Елізабет Ландерс.

Йдеться про спільну фотографію Трампа і Путіна із двостороннього саміту, який відбувся 15 серпня 2025 року на Алясці.

Поруч із цією світлиною — фотографія президента США з його онукою.

Нагадаємо, президент США та російський диктатор зустрілися в Анкориджі вперше за цієї каденції Трампа. Це також стало першою зустріччю американського лідера з Путіним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Трамп привітно зустрів главу Кремля на Алясці, розстеливши перед ним червоний хідник, попри те, що його армія щодня здійснює воєнні злочини в Україні за його наказом.

