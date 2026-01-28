Фотопортрет Трампа и Путина появился в Белом доме

Администрация США повесила общую фотографию американского президента Дональда Трампа и нелегитимного главы РФ Владимира Путина в вестибюле Белого дома.
Главные тезисы
- Фото Трампа и Путина с двустороннего саммита на Аляске в 2025 году “украшает” вестибюль Белого дома.
- Это стало первой встречей американского лидера с российским диктатором после начала вторжения России в Украину.
Фото Трампа и Путина "украшает" стены Белого дома
На это обратила внимание журналистка PBS News Элизабет Ландерс.
Речь идет о совместной фотографии Трампа и Путина с двустороннего саммита, который состоялся 15 августа 2025 года на Аляске.
Рядом с этой фотографией — фотография президента США с его внучкой.
Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay— Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026
Напомним, президент США и российский диктатор встретились в Анкоридже впервые при этой каденции Трампа. Это стало первой встречей американского лидера с Путиным после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
