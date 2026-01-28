Фотопортрет Трампа и Путина появился в Белом доме
Категория
Политика
Дата публикации

Фотопортрет Трампа и Путина появился в Белом доме

Трамп
Read in English
Читати українською

Администрация США повесила общую фотографию американского президента Дональда Трампа и нелегитимного главы РФ Владимира Путина в вестибюле Белого дома.

Главные тезисы

  • Фото Трампа и Путина с двустороннего саммита на Аляске в 2025 году “украшает” вестибюль Белого дома.
  • Это стало первой встречей американского лидера с российским диктатором после начала вторжения России в Украину.

Фото Трампа и Путина "украшает" стены Белого дома

На это обратила внимание журналистка PBS News Элизабет Ландерс.

Речь идет о совместной фотографии Трампа и Путина с двустороннего саммита, который состоялся 15 августа 2025 года на Аляске.

Рядом с этой фотографией — фотография президента США с его внучкой.

Напомним, президент США и российский диктатор встретились в Анкоридже впервые при этой каденции Трампа. Это стало первой встречей американского лидера с Путиным после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Трамп приветливо встретил главу Кремля на Аляске, разостлав перед ним красный тротуар, несмотря на то, что его армия ежедневно совершает военные преступления в Украине по его приказу.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Попытается его превзойти". Трамп бросает новый вызов Путину
Трамп может стать вторым "путиным"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп ведет двойную игру против Путина — Кремль паникует
Трамп стал крайне опасным для Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Трампа отреагировали на данные инсайдеров о шантаже Зеленского
У Трампа утверждают, что не шантажируют Зеленского

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?