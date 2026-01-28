Фотопортрет Трампа и Путина появился в Белом доме

Фото Трампа и Путина "украшает" стены Белого дома

На это обратила внимание журналистка PBS News Элизабет Ландерс.

Речь идет о совместной фотографии Трампа и Путина с двустороннего саммита, который состоялся 15 августа 2025 года на Аляске.

Рядом с этой фотографией — фотография президента США с его внучкой.

Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay — Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026

Напомним, президент США и российский диктатор встретились в Анкоридже впервые при этой каденции Трампа. Это стало первой встречей американского лидера с Путиным после начала полномасштабного вторжения России в Украину.