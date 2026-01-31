В іранському порту стався вибух — є загиблий і поранені

Щонайменше одна людина загинула та ще 14 осіб зазнали поранень унаслідок вибуху в південному іранському порту Бандар-Аббас 31 січня.
Головні тези:
- Унаслідок вибуху в іранському порту Бандар-Аббас загинула одна людина, а 14 отримали поранення.
- Причини вибуху наразі невідомі, розслідування триває.
Вибух в іранському порту: що відомо
Причина вибуху наразі невідома.
Іранські ЗМІ зазначили, що вибух розслідується, але не надали додаткової інформації.
Бандар-Аббас, де знаходиться найважливіший контейнерний порт Ірану, розташований в Ормузькій протоці — життєво важливому водному шляху між Іраном та Оманом, через який перевозиться близько п'ятої частини світового морського обсягу нафти.
У квітні минулого року в порту стався великий вибух, унаслідок якого загинули десятки та зазнали поранень понад 1 000 людей. Слідчі тоді заявили, що вибух стався через недоліки в дотриманні принципів цивільної оборони та безпеки.
Тим часом двоє ізраїльських чиновників повідомили Reuters, що Ізраїль не причетний до вибухів у суботу, які сталися на тлі загострення напруженості між Тегераном і Вашингтоном через придушення Іраном загальнонаціональних протестів та ядерну програму країни.
