В іранському порту стався вибух — є загиблий і поранені
В іранському порту стався вибух — є загиблий і поранені

вибух
Джерело:  Reuters

Щонайменше одна людина загинула та ще 14 осіб зазнали поранень унаслідок вибуху в південному іранському порту Бандар-Аббас 31 січня.

Головні тези:

  • Унаслідок вибуху в іранському порту Бандар-Аббас загинула одна людина, а 14 отримали поранення.
  • Причини вибуху наразі невідомі, розслідування триває.

Вибух в іранському порту: що відомо

Причина вибуху наразі невідома.

Іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim заявило, що повідомлення в соціальних мережах про те, що командир ВМС Корпусу вартових ісламської революції став мішенню під час вибуху, є «абсолютно неправдивими».

Іранські ЗМІ зазначили, що вибух розслідується, але не надали додаткової інформації.

Бандар-Аббас, де знаходиться найважливіший контейнерний порт Ірану, розташований в Ормузькій протоці — життєво важливому водному шляху між Іраном та Оманом, через який перевозиться близько п'ятої частини світового морського обсягу нафти.

У квітні минулого року в порту стався великий вибух, унаслідок якого загинули десятки та зазнали поранень понад 1 000 людей. Слідчі тоді заявили, що вибух стався через недоліки в дотриманні принципів цивільної оборони та безпеки.

Окремо, за інформацією видання Tehran Times, четверо людей загинули внаслідок вибуху газу в місті Ахваз поблизу іракського кордону.

Тим часом двоє ізраїльських чиновників повідомили Reuters, що Ізраїль не причетний до вибухів у суботу, які сталися на тлі загострення напруженості між Тегераном і Вашингтоном через придушення Іраном загальнонаціональних протестів та ядерну програму країни.

США ухвалили нові санкції проти Ірану — хто у списках
U.S.Department of a Treasury
США
"Укладіть угоду!". Трамп висунув жорсткий ультиматум Ірану
Donald Trump
Трамп

