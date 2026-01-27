Режим в Ірані близький до остаточного падіння

Американська розвідка поінформувала президента США Дональда Трампа, що іранський режим нині перебуває в найуразливішому стані з моменту Ісламської революції 1979 року і дуже близький до колапсу.
Головні тези:
- США нарощують «велику армаду» поблизу Ірану.
- Імовірність військового втручання з боку Штатів зростає.
Ситуація в Ірані загострюється
Хвиля протестів підірвала позиції влади навіть у регіонах, які традиційно вважалися опорою верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.
Попри те, що мітинги вдалося жорстко придушити, внутрішня стабільність режиму вже серйозно підірвана.
Водночас Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Axios, що Сполучені Штати розгортають значне військове угруповання поблизу Ірану — масштабніше, ніж те, яке раніше було зосереджене біля берегів Венесуели.
За його словами, попри демонстрацію сили, Тегеран нібито щиро зацікавлений у досягненні угоди з Вашингтоном.
Позиції США додатково зміцнило прибуття авіаносної ударної групи USS Abraham Lincoln у зону відповідальності Центрального командування Збройних сил США.
Американські посадовці наголошують, що потенційна домовленість з Іраном має передбачати вивезення всіх запасів збагаченого урану, обмеження розвитку іранських далекобійних ракет, зміну політики підтримки проксі-угруповань, а також повну заборону на самостійне збагачення урану.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-