Режим в Ірані близький до остаточного падіння

Американська розвідка поінформувала президента США Дональда Трампа, що іранський режим нині перебуває в найуразливішому стані з моменту Ісламської революції 1979 року і дуже близький до колапсу.

Ситуація в Ірані загострюється

Хвиля протестів підірвала позиції влади навіть у регіонах, які традиційно вважалися опорою верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Попри те, що мітинги вдалося жорстко придушити, внутрішня стабільність режиму вже серйозно підірвана.

Водночас Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Axios, що Сполучені Штати розгортають значне військове угруповання поблизу Ірану — масштабніше, ніж те, яке раніше було зосереджене біля берегів Венесуели.

За його словами, попри демонстрацію сили, Тегеран нібито щиро зацікавлений у досягненні угоди з Вашингтоном.

Позиції США додатково зміцнило прибуття авіаносної ударної групи USS Abraham Lincoln у зону відповідальності Центрального командування Збройних сил США.

Американські посадовці наголошують, що потенційна домовленість з Іраном має передбачати вивезення всіх запасів збагаченого урану, обмеження розвитку іранських далекобійних ракет, зміну політики підтримки проксі-угруповань, а також повну заборону на самостійне збагачення урану.